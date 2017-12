Los alumnos de As Bizocas estrenan como nueva ruta escolar el Camiño de Cavernales

Todos los alumnos de As Bizocas (excepto infantil) recorrieron ayer por la mañana el nuevo Camiño de Cavernales. A las 11 horas salieron del centro educativo para recorrer la nueva senda abierta por el Concello que parte de un tramo inicial ya existente pero que tuvo que completarse limpiando maleza. Este nuevo tramo conecta con otro preexistente que finaliza en la Casa de Cultura Ángel Vázquez Hereder.

El Camiño de Cavernales facilita que los alumnos y los padres puedan comunicarse desde la zona de la Casa da Cultura con el colegio sin tener que transitar por carreteras generales. Esta nueva apertura se enmarca dentro del Plan de Camiños do Rural del Concello de O Grove. Además, el Concello ha abierto el de Piñeiróns y tiene previstas nuevas aperturas en la zona de Reboredo en los próximos meses.

Badenes

Dentro del Plan Móvese da Deputación de Pontevedra, ayer comenzó la construcción de varios badenes en la zona de San Vicente. El primero de ellos en la zona de Reboredo el segundo en la zona de bajada a esta misma zona pero a la altura del área de As Baladas. Posteriormente, se comenzará con las obras del tercer de los badenes que se ubicará delante de la Casa de Cultura Ángel Vázquez Hereder. También se han solicitado badenes en la recta de acceso al núcleo de San Vicente y la colocación de una rotonda en el cruce entre Lampáns y Bizocas.