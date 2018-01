Amigos de Castrelo convoca una reunión vecinal urgente sobre el traspaso de las fiestas patronales

La Asociación de Amigos de Castrelo asume desde este año la organización de las fiestas patronales de la parroquia, en sustitución de la entidad cultural y deportiva Santa Cruz, y ha convocado una reunión urgente para este sábado con el fin de informar a los vecinos sobre la transición, que no está exenta de algunos problemas. Pero también quiere consultarles sobre las fechas de celebración del programa lúdico.

La entidad nació en 2016, algunos de sus miembros proceden de Santa Cruz y hace algo más de un mes, aproximadamente, que se celebró una reunión entre directivos de ambas para hacer el traspaso. Según su presidente, Horacio Castro, Amigos se hace cargo ahora de las patronales, pero se celebrarán en el aparcamiento que hay junto a la iglesia porque, asegura, que la carpa del campo de la fiesta no deja espacio para los escenarios de las orquestas y, de hecho, se dejará como lugar de estacionamiento. Además, dice, que hay una serie de exigencias por parte de su máximo responsable que no pueden aceptar.

Castro, que ya estuvo hace años en la comisión organizadora, espera que los vecinos acudan a la reunión del sábado por la importancia de los asuntos a tratar. Tendrá lugar a las 20 horas en la Casa de Cultura y también servirá para fijar las fechas de la programación lúdica. Amigos propondrá que los actos litúrgicos y las alboradas e honor a Santa Cruz y a San Antón se mantengan en los días que corresponde, es decir, el jueves y el sábado, 4 y 6 de mayo, respectivamente, pero la verbena correspondiente a la patrona se ofrezca el viernes, para que pueda acudir más gente. También habría actuaciones el sábado, además de otras iniciativas, y ya se ha contratado a Compostela, Tango y Pasarela, entre otros grupos musicales.

Según Castro, desde ahora también se encargarán de San Ramón, San Roque y San Cristóbal. San José ya la prepararon ellos el año pasado.