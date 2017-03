Los Amigos de Castrelo organizan la primera fiesta de San José en la parroquia

Castrelo estrenará fiesta este fin de semana con una jornada dedicada a San José. Los responsables de la iniciativa son los integrantes de la Asociación Amigos de Castrelo, entidad fundada en 2016 y que ahora diseña la primera celebración en honor a este santo organizada en la parroquia.



Será este sábado, día 25, con un programa que arrancará a las nueve de la mañana con una tradicional salva de bombas. La misa solemne tendrá lugar a la una del mediodía, cantada, a la que seguirá una procesión, acompañada por el grupo de gaitas “Con de Xido”.



El recinto festivo será en la zona de aparcamiento al pie de la iglesia y allí, a partir de las seis de la tarde, habrá colchonetas gratis para niños. En caso de lluvia, la actividad lúdica se trasladará a debajo de una carpa de casi 290 metros cuadrados. Ya desde las nueve de la noche dará comienzo la verbena, con las orquestas “Trébol” y “Saudade”. Durante la fiesta también se sorteará una máquina desbrozadora.



"montón de problemas"

El presidente de la nueva asociación, Horacio Castro, agradeció la colaboración de los vecinos, de las casas comerciales, del cura párroco y del Concello. No obstante, lamentó que algunos vecinos en particular hubieran puesto “un montón de problemas”. “A veciñanza, de marabilla, pero houbo uns cantos que por todos os medios tentaron que non se fixera esta festa, que cumple con todos os permisos e ninguén nos pode impedir facela”, declaraba. El responsable de la entidad recordó que la celebración no pisa otras ya preexistentes, como las patronales de mayo y septiembre, y que no buscan rivalizar en festejos con su comisión, sino impulsar una nueva cita para el disfrute de todos los vecinos.