Amigos da Dorna plantea la necesidad de un local de trabajo en el Puerto

Un local de trabajo y activar de forma definitiva la marina tradicional eses son los dos objetivos prioritarios que la Asociación Amigos da Dorna se marca de cara a 2018. Durante la última asamblea extraordinaria, el colectivo marcó la hoja de ruta a seguir que pasa por lograr que el Concello de Sanxenxo sea el interlocutor o intermediario con las entidades o administraciones implicadas en ambas cuestiones. “Solicitaremos unha reunión con Telmo Martín que agardamos non supere o mes de xaneiro para pedirlle a súa colaboración porque cremos que o Concello ten moito que dicir en ambas cuestións. Buscamos en todo caso unha solución consensuada”, explica Alejandro Piñeiro.

El colectivo cuenta con cuatro embarcaciones tradicionales a las que se suman otras cinco de socios que ponen a disposición del colectivo. El local del que disponen hasta ahora está ubicado en Meaño por lo que resulta poco operativo para realizar el mantenimiento de las embarcaciones. “Cremos que hai posibilidade de reutilizar algún dos locais que hai no porto de Portonovo e aínda que poden quedarnos un pouco limitado sería moito máis operativo”, dijo. Además, a estas embarcaciones se suman desde el pasado jueves, cuando se acordó aceptar la cesión, una nueva dorna de la Ría de Vigo, que actualmente se encuentra en Celanova. “É unha dorna que se denomina macho e femia porque ten unha estructura tradicional, pero tamén partes modernas. Está bastante deteriorada polo que a inversión podería alcanzar os 6.000 euros”, advierte. No cejan tampoco en lograr un acuerdo con Portos para conseguir su museo flotante. “Queremos negociar as tasas porque son inasumibles para un colectivo como nós”, señala Piñeiro.

Otro de los grandes retos de la asociación será profundizar en la divulgación de la actividad y del trabajo de recuperación de las embarcaciones tradicionales a través de talleres y de rutas de navegación. “Éstamos convencidos que unha forma de involucrar á xente e continuar divulgando as nosas actividades e mellorar cada ano na súa organización”, dijo.

Cabe destacar que Amigos da Dorna realiza sus actividades de forma altruísta y son los patrocionios, pero sobre todo la labor de los socios los que permiten mantener la actividad del colectivo e incrementar su número de dornas.