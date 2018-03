El anteproyecto de mejora de Progreso no prevé solución para las escaleras

El anteproyecto de mejora y humanización de la calle Progreso no contempla una solución para las escaleras de este vial en las que en 2013 una persona perdió la vida a causa de una caída. Y es que el arreglo de este acceso debe pasar por la aprobación de una modificación puntual del PXOM que todavía está en trámites y pendiente de resolverse.

El gobierno busca ahora fórmulas que le permita dotar este tramo de las medidas de seguridad pertinentes, pero por el momento no hay nada concretado por eso no se refleja en el anteproyecto de la obra.

Los propietarios del solar con frente al número 17 de la calle Progreso solicitaron en 2010 un informe técnico sobre las condiciones urbanísticas y arquitectónicas de las escaleras. El trabajo fue realizado por el arquitecto Elías Cueto Álvarez y sus conclusiones fueron entregadas por Registro en el Concello, en tres ocasiones diferentes.

El técnico concluye que el espacio que conecta la travesía de Progreso con la calle del mismo nombre, “debido a su actual diseño y negligente mantenimiento”, incumple las más “elementales exigencias de seguridad, accesibilidad y ornato”.

Añade que esta situación puede suponer responsabilidad por parte de los propietarios y el ayuntamiento en caso de daños a terceros causados por el negligente mantenimiento y acaba su informe sugiriendo que “de ser posible, y en tanto no se subsanen los vicios referidos, en calidad de técnicos entendemos que urge proceder al precintado de dicho espacio a fin de garantizar la seguridad de los traseúntes”.

Firma de un convenio

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, visitará hoy Sanxenxo junto a la conselleira Ethel Vázquez para la firma del convenio con el Concello de Sanxenxo que permitirá la reforma y humanización de este vial.

El presupuesto de ejecución de las obras asciende a 2.577.392 euros, de los cuales la Axencia Galega de Infraestruturas aportará el 70%, que son 1.804.174 euros, repartidos entre dos anualidades, 2018 y 2019. Por su parte el Concello de Sanxenxo asumirá la financiación del 30% restante que son 773.217 euros. El convenio también establece que será el Concello quien se encargará de la redacción del proyecto definitivo, ahora existe un anteproyecto, así como de la adjudicación y ejecución de las obras. En este sentido el gobierno trabaja para que las obras puedan iniciarse en el último trimestre del año. Al finalizar las mismas, la Xunta transferirá la titularidad de la rúa al Concello, salvo en el caso de la calzada por tratarse de un vial autonómico.