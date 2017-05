Aparcan la idea del centro de día y apuestan por el club de jubilados

La Xunta de Galicia y el Concello de Vilanova han optado por aparcar la idea anunciada hace unos años para crear un centro de día de atención a mayores en el recinto del pazo Vista Real. El alcalde, Gonzalo Durán, y el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, indicaron ayer que la demanda actual no es compatible con la inversión para crear más instalaciones porque “hay plazas sin cubrir”, dijo Durán, en instituciones similares en el entorno.



“Hai dificultades para cubrir as prazas”. “Á xente non lle temos que dicir o que ten que facer e nós non lle imos meter as cousas polos ollos”, consideró el conselleiro sobre los centros de día. En su lugar, defendió que la Xunta está apostando por aumentar la inversión en programas de atención a domicilio, convencidos de que cada vez más mayores prefieren ser atendidos en sus propias casas. Así, Rey Varela destacó que la Xunta incrementó en un millón de euros la inversión destinada a este programa el año pasado y anunció que el refuerzo continuará en lo sucesivo.



Descartado el centro de día en Vilanova, el de Cambados sigue por el momento sin plazos concretos para su apertura. El conselleiro recordaba ayer que ya se dieron pasos para la dotación del mobiliario y que la instalación se abrirá “tan pronto esté entregado o equipamento”. Por delante resta también explorar y contratar el modelo de gestión.



Club de jubilados

El compromiso que sí sigue adelante en Vilanova es el de renovar la sede del club de jubilados. Así lo reafirmó el titular de Política Social, a lo que el regidor adelantó que la previsión es poder ejecutar las obras de remodelación “después del verano”.



La colaboración del organismo autonómico permitió una inversión de unos 50.000 euros para la adquisición de un bajo con el que poder ampliar el local actual de la sede del club y se anunciaron 150.000 euros más para costear las actuaciones.



Lo que se pretende es que “no sea solo una cafetería”, sino que pueda tener diferentes espacios para desarrollar más actividades. Eso sí, mientras duren las obras, el local no podrá ser utilizado, aunque desde el gobierno local ya se había propuesto instalar una especie de barra y espacio para los jubilados, temporalmente, en el hall del pabellón-multiusos, a escasos metros de la ubicación del inmueble.