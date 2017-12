Aragunde advierte que el desfase económico pasará factura en 2018

El riesgo de ruptura inminente del cuatripartito ha desaparecido, por el momento. El concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal Varela, incluso regresó a su sitio habitual en los plenos, junto al concejal, Xurxo Charlín, al que acusó de usurpar sus funciones y originar el tercer cisma del gobierno local, pero las cosas han cambiado. El propio edil lo decía hace unos días y en los plenos del jueves incluso defendió la gestión de su compañero frente a la petición del PP de cesarlo de sus competencias como responsable de Economía y retirarle la dedicación parcial que cobra por ello. De hecho, insistió en lo dicho: “Non vemos ningunha irregularidade nin mala xestión manifesta”. Y también lo dijo en las comisiones informativas previas, donde también reconoció “diferencias” con él.



Datos

Así se reflejó en las actas que el secretario municipal leyó en el pleno extraordinario donde se abordó la moción de los populares, que no salió adelante porque el cuatripartito cerró filas y votó en contra, ni siquiera valoró la petición. Charlín eligió la sesión ordinaria anterior –fue una jornada maratoniana con tres plenos– para defender su gestión. Aprovechó el punto de la orden del día dedicado a dar cuenta de los informes de tesorería sobre morosidad pues, precisamente, en uno se contemplan los 800.000 euros de facturas pendientes que el PP utilizó para pedir su cese.

El edil de Economía hizo una comparativa de su gestión y la de su gobierno. Señaló que les dejó una deuda con los bancos de 2,4 millones y hoy está en 1,2 millones; que las facturas pendientes cuando cogieron el gobierno era de 1,3 millones y ahora están en 700.000 euros –ya las bajaron en 100.000–, que los fondos propios en los bancos estaban en 800.000 euros y que han reducido el IBI en diez puntos. “E con todo isto aínda se atreve e pretende darnos leccións?”, manifestó. Es más, considera que “debería empezar a pedir desculpas pola herdanza que nos deixou e que levou a un plan de axuste”. De hecho, ironizó con que este era el Concello “perita” que dejó, parafraseando a Luis Aragunde cuando era alcalde.



Concello “perita”

El portavoz popular señaló, cuando defendió su moción, que esto fueron palabras textuales de la Interventora en 2014. Aragunde defendió que el desfase en las cuentas salió a la luz por la crisis del cuatripartito y justificó la petición de un pleno extraordinario en dos cuestiones. En primer lugar porque “parece a fórmula que hai que empregar para que nos pasen a documentación porque levamos 10 meses esperando polas actas das xuntas de goberno”. Pero también porque considera que es una mala gestión, teniendo en cuenta que “é a primeira vez que Cambados ten un edil de Facenda liberado”. Es más, le preguntó donde estás las advertencias que debería haber enviado a los concejales que se excedieron gastando y también porqué no bajan el IBI al 0,44 como antes de que el Estado obligara a un tiempo impositivo superior por la crisis. Además auguró que el desfase les va a obligar a “apretarse o cinturón o ano que vén” y, de hecho, “xa non estades gastando nada”.