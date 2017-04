Aragunde “ruega” en el Pleno que la estatua de Fraga vuelva a Cambados

Hace exactamente una semana que se retiró la escultura de Fraga del jardín del Pazo Torrado y hasta el momento, la única petición formal para su regreso fue el “ruego” presentado en el pleno de ayer por el grupo popular. Fue una sesión tranquila, de práctica unanimidad en la aprobación de los asuntos del orden del día. Tanto que ni siquiera hubo réplica por parte de la bancada del cuatripartito cuando el portavoz Luis Aragunde argumentó su petición: “Porque a alusión feita á Lei da Memoria Histórica está fóra de contexto”. En cambio sí hubo a una de sus preguntas sobre el retraso en el pago de horas extras a operarios municipales, respondiéndole el concejal de Economía, Xurxo Charlín, que la orden de transferencia de abono de las de octubre y diciembre está dada “e só quedarían pendentes as de marzo”, explicó.



La retirada de la estatua –por decisión del BNG y apoyo explícito de PSOE y Somos– ha generado polémica. Su colocación también, pero más ruidosa. Hubo un par de actos de protesta señalando el pasado de Fraga como ministro del dictador Franco y reiteradas peticiones políticas. Con todo, el PP anunciaba hace unos días que realizaría iniciativas varias para que vuelva al espacio público donde fue instalada en 2012; que contactaría con esos bodegueros y viticultores que, insiste, impulsaron la iniciativa de honrar el apoyo dado por el también expresidente de la Xunta a la DO Rías Baixas (precisamente fue representado con copa y capa albariñenses). La de ayer podría ser la primera acción de esa especie de contraofensiva, aunque hasta los populares reconocen que puede haber dificultad. Aragunde señalaba hace unos días que no se alcanzó el coste total de la obra –en una cuenta privada abierta para ello– por miedo a que la polémica surgida dañara sus negocios.



Dudas

El gobierno sigue considerando que esto es una patraña e insiste en que fue la Alcaldía de Aragunde la que orquestró la idea de crear e instalar la obra en un espacio público. Y aunque no ha encontrado documento alguno en los cajones del Consistorio que certifiquen esta vinculación ni tampoco uno que facultase su instalación en Torrado, duda mucho que alguien llegue a reclamarla. Tampoco tendrá inconveniente en devolvérsela a quien pruebe documentalmente su propiedad, pero tampoco de acudir a Hacienda o a la Justicia si se intenta de otro modo. Así las cosas, la escultura de “Don Manuel” continúa en la finca del taller de su autor, Lucas Míguez, “onde podo vela de vez en cando”, dice.