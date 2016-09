La Audiencia Provincial suspende otra vez el juicio contra Rosa Charlín por blanqueo

El juicio por supuesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico señalado ayer en Pontevedra contra Rosa Charlín (sobrina del llamado patriarca del clan) se suspendió de nuevo, tal y como había ocurrido ya en mayo de 2015.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial resolvió aplazar la vista para estudiar en profundidad las dos cuestiones previas planteadas por la defensa, que llegó a solicitar la nulidad del proceso.

El primer argumento contrario a la celebración de la vista fue el ya defendido hace más de un año en la anterior intentona de juicio oral: Existencia de pluralidad de actos.

Entiende el abogado defensor de Rosa Charlín que existe otra causa abierta en los juzgados de Vilagarcía en la que también se investiga a su defendida, “por los mismos hechos”, considera. Ambos procesos “son coetáneos en el tiempo”, abordan “un dolo único” y podrían dar pie a dos sentencias diferentes sobre unos mismos hechos. El letrado recordó que a su clienta le asiste el derecho a ser juzgada en un solo procedimiento.

La segunda de las argumentaciones pidió directamente la nulidad del proceso, retrotrayendo la causa al Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía al momento de emisión del auto de juicio oral. En el escrito de la Fiscalía se interesa el comiso de varias propiedades que la acusada habría adquirido en su día como representante de varias empresas. El abogado hizo ver que, si se confirma la ejecución de ese comiso, este perjudicaría a los “bienes raíces” de dichas mercantiles, pero no se había citado en el procedimiento a ningún representante de estas para defender sus intereses.



la fiscalía

El fiscal Alejandro Pazos admitió la existencia de un “evidente defecto procesal” en este último extremo, “por no dar traslado a las empresas”. Pero aseguró que ello no produce “un vicio determinante de indefensión”, ya que estas personas jurídicas no aparecen como acusadas ni se les imputa ninguna responsabilidad. En cuanto al primero de los argumentos citados por la defensa, recordó que la supuesta pluralidad de actos, en la Audiencia y en el juzgado de Vilagarcía, fue una cuestión que “ya se analizó con la suspensión anterior”, que concluyó que “no concurren todos los supuestos de conexidad”. Añadió a este respecto que Rosa Charlín “no es la única encausada” en el proceso que se sigue en Vilagarcía “y está perfectamente aislado cada hecho”, de ahí que fuera “perfectamente realizable cada acto por separado”.

Tras la exposición de motivos de ambas partes, la Sala se tomó un tiempo a puerta cerrada para decidir, retomando la audiencia pública para anunciar la suspensión de la vista. El juez indicó que “dada la complejidad” de las argumentaciones aportadas, así como “del volumen de las actuaciones”, “necesitamos tiempo” para resolver dichas cuestiones, a través de un futuro auto.



acusación y pena

El fiscal pide para Rosa Charlín una pena de cinco años y tres meses de cárcel, además de multa de 720.000 euros, comiso de bienes e inhabilitación, por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Considera en su escrito que la acusada, entre los años 2001 y 2008, habría realizado compras y adquirió propiedades como viviendas y vehículos por importe superior al dinero generado según sus ingresos declarados y préstamos solicitados.