Avanzan los trámites para la aprobación del plan especial para ampliar la Rúa A Pacheca

La Concellería de Obras, Servizos e Urbanismo dará cuenta del plan especial de infraestructuras para la ampliación de la calle Pacheca en el pleno de este jueves. Sin embargo, no será necesario someterlo a su aprobación y basta con ratificarla en Xunta de Goberno local, explicó el concejal José Ramón Abal Varela.

El edil señaló que el secretario municipal ha señalado que no es preciso y, por tanto, en la sesión plenaria solo se dará cuenta de la aprobación del plan. Durante la misma también se abordarán otra asuntos y mociones presentadas por el gobierno y la oposición.

Respecto a la ampliación, cabe recordar que es necesario ese plan especial para poder abrir y urbanizar el nuevo tramo de este vial, que conectará el ya existente de A Pacheca con O Castro, en las inmediaciones de A Pastora. En total, se verán afectadas 17 propiedades y el concejal Abal Varela siempre ha insistido en que agotarán la “vía amigable” para “evitar por todos os medios a opción da expropiación”.



Detalles

El proyecto ya superó el trámite de evaluación ambiental estratégica de la Xunta y la obra consistirá en la prolongación de la calle atravesando 157 metros de fincas hasta la confluencia con la de O Castro.

El vial será de un solo sentido de circulación y medirá un total de 10 metros de ancho de los cuales, siete serán de calzada para los vehículos y tres para dos tramos de aceras (1,5 metros cada uno). Será una nueva vía de comunicación directa con el centro urbano y dará fluidez a la circulación. De hecho, actualmente son muchos los conductores procedentes de la Avenida de Vilariño que utilizan las corredoras de esta zona para salir en Os Olmos. Todo esto se contempla en el plan especial que se aprobará en la Xunta Local de Goberno de mañana y luego tendrá que someterse a exposición pública, con la correspondiente apertura de un plazo de alegaciones.

La construcción de la nueva calle afectará a 1.562 metros cuadrados de terrenos de viñedos y huertas, en su mayoría, pero con escasa o nula actividad productiva. En total, son un total de 15 propiedades de suelo urbanizable y otras dos de suelo urbano entre las que se encuentra un galpón y cuyo propietario está entre los vecinos con los que el Concello todavía no se ha alcanzado un acuerdo.