Avendaño responde hoy ante el juez por una denuncia del narco Oubiña

El narcotraficante Laureano Oubiña y la presidenta de la asociación Érguete, Carmen Avendaño, están citados hoy en los juzgados de Vilagarcía por la jueza que instruye la demanda interpuesta por el cambadés contra la responsable del colectivo antidroga, a la que le pide 150.000 euros por un presunto delito contra el honor.

Los hechos por los que el narco denunció a Avendaño se remontan a marzo de 2017. A los pocos días de obtener la libertad condicional, Oubiña concedió una entrevista radiofónica en una emisora de ámbito nacional. En el transcurso de la misma la responsable del programa introdujo una grabación en la que la presidenta de Érguete aseguraba tener conocimiento de que Oubiña “también ha traficado con otro tipo de drogas” y no sólo con cannabis.



El demandante considera que esa afirmación atenta “contra la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen” ya que de las tres sentencias en las que ha resultado condenado dos están relacionadas con el tráfico de hachís y una cuarta con el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Por tal motivo, interpuso una demanda contra la presidente de Érguete, a quien reclama una indemnización de 150.000 euros.

En su escrito de acusación, Laureano Oubiña subraya que nunca ha sido condenado por traficar con otro tipo de drogas que no sea el hachís y que “en consecuencia, la afirmación vertida por la demandada al aseverar que sí lo hizo es infame, perversa y maligna”. La demanda también incide en que las condenas que pesan sobre el narco “son muy diferentes a las sentencias de condena por tráfico de estupefacientes que sí causan grave daño a la salud”.



“A ver si él también da la cara”

La causa se encuentra en actuaciones previas y, aunque no está obligada a asistir a la vista previa, Avendaño adelantó a Europa Press que acudirá “para ver qué pasa y para ver si él también da la cara”. La presidenta de Érguete ha manifestado en varias ocasiones estar convencida de que “el motivo de la denuncia interpuesta contra ella no es por una cuestión de honor sino por un ajuste de cuentas” contra una de las personas que más activamente contribuyó a desatar la Operación Nécora, en junio de 1990.

En aquella época era la responsable del colectivo de madres contra la droga y encabezó una histórica protesta a las puertas del Pazo Baión, cuyo propietario era entonces el cambadés, y que le valió el sobrenombre de “madres coraje”. Tras las condenas del narco, el emblemático inmueble fue intervenido y posteriormente subastado y vendido a la cooperativa vitivinícola Condes de Albarei. Después de la venta se organizó un acto simbólico de acceso a la propiedad y ella fue precisamente la elegida para abrir el portalón, a modo de victorioso alegato.