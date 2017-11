Una avería eléctrica deja sin luz a 2.700 usuarios en varias zonas de O Grove debido al temporal

Una avería eléctrica dejó ayer por la tarde a un total de 2.700 usuarios de O Grove sin luz. El apagón se produjo en torno a las 18:45 horas y desde ese momento operarios de Unión Fenosa trabajaron en su reparación.

La avería se produjo por el temporal y tormenta registrada a última hora de la tarde de ayer afectó a todo el área del casco urbano comprendida entre O Corgo, Lordelo, Avenida de Portugal, Terra de Porto, Rons, Estrada do Conde e Virxe das Mareas; así como las calles de O Sineiro y Luis Casais. Las maniobras para restablececer el suministro hicieron que el 67% de los afectados recuperase el suministro a los 70 minutos, el 11% en 80 minutos y el otro 22% en 108 minutos. Los operarios detectaron ramas y cáscaras de eucalipto en la línea lo que pudo provocar la avería.

El viento también provocó ayer la caída de un poste de teléfono en Padriñán. Hasta el lugar se desplazaron los efectivos del servicio de Emerxencias para su retirada. Afortunadamente no se tuvieron que lamentar daños ni personal ni tampoco materiales.

Los fuertes vientos registrados durante la jornada de ayer provocaron también movimientos de contenedores, algunas caídas de árboles y acumulación de hojas en las alcantarillas. La lluvia pese a ser intensa no produjo problemas.