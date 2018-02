Barbeito propone la renovación del consejo rector del polígono

El presidente del consejo rector del polígono de Nantes, Manuel Barbeito, propondrá la renovación de sus cargos en la próxima asamblea, que tendrá lugar el viernes 16. Barbeito entiende que ahora se inicia una nueva etapa en la que el Concello toma las riendas para que el parque pueda estar operativo en verano y es momento de dejar paso a otras personas. En su caso, no quiere repetir en la presidencia y cree que hay relevo, aunque también quiso dejar claro que, en caso contrario, “non vou abandonar o barco, seguiremos en funcións, aínda que sería ceñíndonos ao estricto e necesario”, explicó.

Barreiro relató que ya son más de 15 años en los que ha habido “sinsabores” y todo tipo de situaciones en las que han luchado por la puesta en marcha del polígono, pero la situación ha cambiado. “Empezarmos un grupo de veciños e hoxe xa hai bancos, empresas de fóra, etc. Hai que dar paso a esa xente, que teñan a posibilidade de entrar no consello”, manifestó. Pero además, ahora el alcalde “vaise facer cargo” de la situación y se conseguirá lo que tanto tiempo llevan reclamando. Según fuentes municipales, todo estará listo para que en verano, el parque industrial esté operativo. El presidente expuso también que siempre puso su cargo a disposición de la asamblea y recordó que, como tal, le parece positivo que se vaya a lograr ese objetivo, pero considera que esta nueva etapa la deben guiar otras personas.

En la asamblea del consejo rector del parque de Nantes también se abordará el estado de cuentas de 2017 y se oficializará el resultado de la votación en que la mayoría de propietarios asistentes a la asamblea del lunes apoyaron la propuesta del Ayuntamiento de pagar una derrama para poder poner en marcha el polígono. Recibió el respaldo del 38,97% de los presentes (del total de los que ejercieron su derecho a voto, un 67,38%, un 25,83% no respaldaron la propuesta y un 2,61% se abstuvieron). l