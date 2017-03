Beatriz Castro apela al “poder da unidade” para situar al PP meco “onde lle corresponde”

La nueva presidenta del PP de O Grove, Beatriz Castro, apeló ayer al “poder da unidade” para situar al partido “onde lle correponde”. Castro arengó a la militancia y prometió que junto a su equipo trabajará por y para los vecinos de O Grove. “Hoxe empezo por fin a cumprir un soño. O soño de poder aplicar toda a miña experiencia para axudar ao Grove a saír adiante”, apuntó. Durante un congreso en el que estuvo arropada por la militancia, pero también por Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda y Ana Pastor, Beatriz Castro lanzó un mensaje. “Estamos aquí. Somos o Partido Popular. Estamos unidos, temos experiencia, temos máis ganas que nunca. Imos gañar as próximas eleccións”.



Castro presentó un equipo renovado y “con ganas e ilusión”, pero sin dejar de recordar al presidente saliente, Miguel Pérez, y sin dejar de recordar los inicios del partido en O Grove. “É o momento dun proxecto renovado, con novas caras, novas ideas e unha nova imaxe que nos permita dar un novo impulso”, dijo.



La nueva presidenta popular esbozó las líneas de trabajo del partido “para estar en plena forma en 2019”. Así anunció la creación de tres órganos: Un órgano consultivo, “onde terán cabida a xente de toda a vida, a xente de peso no partido”; un Comité Executivo cuyos integrantes estarán distribuidos por áreas de trabajo y el equipo de Novas Xeracións, “ao que daremos un novo impulso”. Castro anunció una nueva sede y la actualización urgente del censo de militantes . “A segunda liña de actuación está enfocada a orientarnos ao que realmente importa, a detectar e atender as necesidades do pobo de O Grove. Ímonos acercar a eles desde xa. Non vale acordarse deles un mes antes das eleccións, como fan outros partidos”, remarcó.



Castro inidió en que “este será o renacemento do PP do Grove. Hoxe e aquí volven os valores, os ideais, volvemos a mirarnos entre nós e vernos como unha gran familia na que ten que estar presente a crítica leal e construtiva, pero especialmente debe haber un apoio fraterno entre nós”. Respecto a la situación actual, Castro apuntó que “o Grove é un barco á deriva” y que el municipio estaba “perdendo grandes posibilidades”.

Por su parte, el presidente provincial, Alfonso Rueda, dijo que “O PP sae deste congreso renovado. Hai aínda moitas dificultades, pero o reto comeza hoxe”. Rueda puso tarea a Castro y su equipo. “A mirada está posta nas municipais de 2019, tendes moito traballo por diante, tendes o encargo de rexurdir este partido, de facer que o PP teña no Grove o protagonismo que se merece”. “Sabemos que non son fáciles as eleccións municipais, pero se facemos ben as cousas, se presentamos un bo proxecto, tende a seguridade que os veciños van a optar pola mellor candidatura e polo que lles parece máis conviente para o Grove”, dijo.