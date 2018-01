El BNG alega que el Náutico incumple las inversiones exigidas para la prórroga

Tal y como ya había avanzado, el BNG presentó ayer las alegaciones en contra de la ampliación de la concesión del Real Club Náutico. Los nacionalistas apuntan en su escrito a diversos “incumprimentos” en las concesiones concedidas en su momento con respecto al Centro Especializado de Alto Rendemento (CEAR) y de la escuela integral de vela. Respecto al primero, apuntan “non foi realizado, a pesar de que no momento inicial da concesión había un compromiso coa Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado de reserva de 2.000 metros cadrados na planta primeira para desenvolver este proxecto”. Aluden también a otro acuerdo de colaboración para la puesta en marcha de este centro en 2007 pero “tampouco chegou a frutificar, polo que finalmente a obriga de levar a cabo a construción do CEAR foi incumprida”. Respecto a la escuela de vela, inciden en que pese a que estaba comprometida su localización en la sede del Real Club Náutico “nunca se ubicou alí, senón nun local de Nauta polo que tamén se incumpriu esta suposta construcción”.

Para los nacionalistas, “os incumprimentos mencionados deben ser motivo de denegación de calquera tipo de prórroga solicitado polo Real Club Náutico de Sanxenxo”. En el escrito de alegación también apuntan a que las inversiones comprometidas corresponden a obras ya ejecutadas y “Portos tan só debería admitir un investimento a ordenadores e redes de 128.000 euros, claramente inferior ao 5% sobre o valor material de execución da concesión inicial, incumprindo a porcentaxe obrigatoria”. Finalmente, inciden en la judicialización del pantalán para amarresconcedida en 2012. Los nacionalistas critican la postura del gobierno. “O venres foi o último día para presentar as alegacións e os tres membros do BNG, como conselleiros de Nauta Sanxenxo S.L. non temos coñecemento algún sobre ningún movemento dado ao respecto”.