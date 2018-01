El BNG alegará la prórroga del Náutico por incumplimientos en la concesión e incluir obras ya ejecutadas

El BNG de Sanxenxo anunció ayer que alegará la prórroga del Real Club Náutico. El nacionalista asegura que sobran “os motivos” por los que Portos no debe aprobar una ampliación de la concesión. “Para empezar en Sanxenxo non hai un centro de alto rendemento como así se comprometeu o Náutico no 2004 e na memoria de solicitude fálase de obras pasadas, pero en ningún caso de inversións futuras”, advirtió. Otero criticó el papel del gobierno de Sanxenxo y la falta de respuesta del alcalde, Telmo Martín, a la petición cursada por el BNG parala convocatoria de un consello de administración de Nauta de urgencia para abordar esta solicitud. “En Sanxenxo hai unha complicidade notable cos intereses privados do Real Club Náutico de Sanxenxo. O Concello debería ter un comportamento exemplar e defender os intereses públicos e non o está a facer. O alcalde e presidente de Nauta despachou a petición do consello cunha chamada para dicirme que non estaba un funcionario e que non se podía convocar ”, señaló.

Para Otero lo que pretende ahora el Náutico es “agrupar as distintas concesións para solicitar esta ampliación algo que leva intentando dende o 2012” y tacha de “suicida” la falta de respuesta de Nauta. “É suicida que Nauta non recurra ou alegue a ampliación dunha concesión que inclúe un pantalán en litixio e pendente de resolución”, advierte.

“Está claro que as sucesivas visitas do rei emérito a Sanxenxo cumpriron a súa función, pero co BNG iso non funciona”, apunta David Otero.



Memoria “sen xustificación”

El BNG criticó ayer que las inversiones realizadas y que aparecen en la memoria del expediente presentada en Portos carezcan de todo tipo de justificación. “Falan de inversións pasada en números redondos e sen ningún tipo de factura. Só hai un informe no que se certifican todas esas obras, por certo cun apelido moi curioso, e logo o resto é unha cuestión de fe", incide Otero. Para el BNG, los motivos para pedir esta ampliación de la concesión que podría llegar a los doce años responden a cuestiones meramente “mercantilistas e a dinámica de facer caixa”.

También la nacionalista Sandra Fernández Agraso criticó la memoria presentada ante Portos en los que se recoge una rebaja en la cuota para los socios del 50%. "Parece que a memoria do Náutico fixoa un rapaz da ESO. Inclúe entre as inversións o restaurante do que di que non hai outro en Sanxenxo con esta capacidade ou tamén o pub, ou a Taberna do Náutico, instalacións supostamente para os socios. Iso todo o mundo sabe que é mentira e que pouco ou nada teñen que ver con fins deportivos”, señaló.

El periodo para presentar alegaciones concluye el próximo viernes 26 de enero. “Nós faremos as nosas propias alegacións como concelleiros e membros de Nauta. Cumpliremos co noso papel”, advirtió Otero.