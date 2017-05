El BNG exige a la Xunta ayudas para la Ciudad del Vino porque el Concello “non pode por si só”

El Concello sigue sin recibir respuesta a su petición de ayudas económicas a la Xunta para celebrar los actos de la Ciudad Europea del Vino 2017. De hecho, el grupo del BNG llevará el asunto al Parlamento, instando al gobierno gallego a hacer las aportaciones “necesarias” porque el Concello “por si só non pode asumir os grandes requerimentos económicos e organizativos que vai implicar”. Es más, le preguntará porqué motivo, seis meses después del nombramiento, no tiene prevista ninguna ayuda y si se trata de una “actuación normal” o “só actúa así cos que están gobernados por oganizacións diferentes ao Partido Popular?”.



Oportunidad “única”



El enfado por este asunto es máximo en la capital del albariño, hasta el punto de que una plataforma vecinal está recogiendo firmas porque, al igual que hace el BNG, insisten en que se trata de una oportunidad “única” para promocionar el sector del albariño a nivel nacional e internacional, además de la propia localidad y de Galicia en general. Es más, los nacionalistas también reprochan a la Xunta que el gobierno local no haya recibido “ningunha resposta concreta” tanto del Ejecutivo gallego como del estatal a los que pidieron su apoyo expreso.