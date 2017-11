El BNG pide a Silvia Freire que explique el “anómalo” retraso en la adjudicación del Centro de Día

El BNG preguntó ayer por el retraso que acumula la adjudicación de la gestión del Centro de Día. Y es que el proceso de apertura de sobres y baremación de las ofertas económicas y técnicas presentadas por las empresas que concurrieron a esta convocatoria concluyó el pasado 26 de octubre cuando quedó reflejada en acta la propuesta al órgano de contratación la adjudicación del contrato a la empresa que tuvo mayor puntuación.

Sandra Fernández Agraso, exconcejala de Servizos Sociais, considera que se trata de un tiempo “excesivo” para que la licitación no se haya producido y se mantenga el servicio en base “á responsabilidade e boa vontade da anterior empresa, que terá que facturar este traballo fóra da adxudicación”.

Esta “anómala situación” hace sospechar a Sandra Fernández Agraso de la existencia de algún tipo de complicación en el procedimiento por lo que solicita a la actual concejala de Servizos Sociais que explique “que está a ocorrer, garantindo así a tranquilidade das familias dos usuarios do Centro de Día”.



Fernández Agraso apunta al pliego elaborado por el gobierno como el posible origen de los problemas que puedan estar ocasionando el retraso en la adjudicación. Y es que aunque la edil nacionalista reconoce la legalidad de un documento en el que el precio ofertado tiene el mismo peso que las mejoras que exponga la empresa que pretende hacerse con la concesión “o que está claro é que isto vai sempre en detrimento da calidade do servizo”. Para Sandra Fernández es obvio que las empresas buscan su rentabilidad “e si baixan o prezo para facerse co contrato, pode facernos pensar que recuperen eses cartos reducindo a calidade do que ofrecen, ben sexa asistencial ou no servizo de comidas. Por iso, no prego das escolas infantís municipais, elaborado sendo eu concelleira de Educación, o prezo baremaba só un 30% e non un 50% como neste c”.

Pero este no es el único error detectado por Fernández Agraso en el mencionado pliego. “Paréceme moi grave que non tiveran aproveitado este momento para correxir o erro cometido no anterior prego realizado polo Partido Popular, onde sendo o señor Guisasola concelleiro de Economía reduciron cinco postos de traballo, entre os que se atopaban o médico e ATS”. En este sentido Fernández Agraso explica que fue la propia empresa adjudicataria quien durante estos últimos años ofertó como mejora un ATS 10 horas semanales, por las condiciones de salud de los usuarios. Finalmente, Fernández Agraso explica quedurante su etapa en el gobierno estaba trabajando en un pliego que recogiese todas las necesidades del Centro de Día. “Tiven que realizar dous procedementos negociados, pero nos dous se mantiveron todos os postos de traballo, incluída a praza de ATS e que incluso se aumentou cinco horas de cociña á semana, demandadas polo propio persoal do centro ao considerarse imprescindible para o bo funcionamento no servizo de comidas”.

Por su parte, el gobierno se mostró ayer “sorprendido por las críticas” y por ser una edil del BNG “la que prefirió seguir haciendo prórrogas”.