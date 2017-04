El BNG y el PSOE dejan solo a Pita en su pulso a la Diputación por Rocafort

La ejecución del proyecto de las obras de la avenida Luis Rocafort ha provocado una división en el seno del gobierno de Sanxenxo. Los tres concejales del BNG y la edil del PSOE comparecieron ayer públicamente para desmarcarse de las declaraciones del alcalde, Gonzalo Pita, en la que criticaba la actitud del órgano provincial ante la solicitud de algunos cambios en el proyecto. “Non compartimos a postura do alcalde. Estivo moi desafortunado coa comparación coa obra da PO-308 caracterizada pola improvisación”, señaló el teniente alcalde, David Otero. Pero tampoco ha gustado a los socios de gobierno de Gonzalo Pita la referencia a las siglas de los partidos para defender su postura al lado de los vecinos. “Fixo unhas referencias innecesarias ás siglas. O proxecto hai que defendelo non pola suposta fidelidade partidista senón porque é unha obra fundamental para o Concello de Sanxenxo”, dijo Otero.

El teniente de alcalde considera que las exigencias del alcalde en Rocafort se pueden interpretar como “unha descalificación por unhas discrepancias que non merecen tanta atención” y subrayó que “consideramos que esta obra foi un éxito deste goberno tras máis de vinte anos de fracaso de xestión”. El nacionalista fue menos crítico con las declaraciones del diputado de Mobilidade, Uxío Benítez. “Limitouse a defender a obra, algo que estamos a facer nós aquí. De todos modos, cada un é dono das súas palabras”, señaló.

Otero defendió la obra para ordenar “unha zona anárquica na que o peón era un extraño e as persoas con minusvalías non podían transitar. A seguridade vai prevalecer e embelecer o entorno e vai convertir a zona nun referente comercial”. Otero evitó entrar en “cuestións técnicas concretas” e incidió en que el gobierno comparte y está de acuerdo en que la obra “é un acerto e que non se pode paralizar”. Otero descartó que esto pueda provocar una fractura en el gobierno de Sanxenxo. “Esto é unha tormenta nun vaso de auga que non defino nin como crise”, subrayó.

Tanto el BNG como el PSOE apuestan por mantener tal y como está el proyecto para la avenida Luis Rocafort tal y como defiende el órgano provincial. “A Deputación fixou un marco definitivo e vinte prazas de estacionamento non son suficientes para modificar o proxecto. Creo que foi un erro o plantexamento”, incidió el nacionalista.

Por su parte, la concejala socialista Coral González Haba señaló que “la obra va a ser un referente en Sanxenxo y me parece que va a quedar extraordinaria”.

Revisión de las obras

Por su parte, miembros de la Plataforma de Afectados de Luis Rocafort repasaron ayer a primera hora de la mañana a pie de obra los “errores” del proyecto. “Hay aceras de menos de un metro que no nos vendan la excelencia ni ideas italianas”, apuntó la portavoz del colectivo, Laura Fernández. La Plataforma de Afectados de Luis Rocafort califica de “despropósito” las declaraciones de Benítez. “El dinero de la obra es el dinero de todos los contribuyentes y esto no es una dictadura. Tienen que escuchar a los vecinos y al alcalde de la ciudad”, subrayó la portavoz. En cuanto a la curva del final de la calle, la plataforma considera que “es algo que van a tener que cambiar”.

Martín insiste en el túnel

El portavoz del PP, Telmo Martín, apoyó ayer la postura del alcalde, Gonzalo Pita, en el conflicto de Rocafort aunque le reprochó que llega tarde. “Todo o mundo sabe que si estivera eu no goberno esto xa non se daba. As institucións debe levarse ben”, dijo. Instó al alcalde a hablar con la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que “é unha persoa máis razoable e non como o BNG que goberna sempre con prepotencia”. Telmo Martín volvió a insistir ayer en el paso inferior de la rotonda de Arnelas como algo “necesario” para la zona. “O alcalde estase a dar conta agora dos erros e das consecuencias de non ir do noso lado no proxecto. Agora xa estaría rematada”, apuntó. l