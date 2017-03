El BNG solicita en el Parlamento que se agilicen los trámites para la Plaza

El grupo del BNG ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento para instar a la Xunta a que agilice los trámites necesarios para poder construir la nueva Plaza de Abastos. Además, ha presentado una serie de preguntas porque quiere saber si la Consellería de Industria, que cofinancia el proyecto, era conocedora de que “non era posible” ejecutarlo cuando firmó el convenio con el Ministerio y el anterior gobierno local, en 2014.



Los diputados nacionalistas explicaron que el Concello recibió en marzo el último borrador del plan especial de ordenación portuaria, que ha de aprobarse necesariamente para poder iniciar las obras. Con todo, este “afirma que terá que sufrir importantes modificacións” para poder salir adelante.



Según el grupo, tendría que eliminarse una de las plantas, ya que la ordenación solo permite dos, corregir la altura máxima, obliga a conservar la fachada de la actual “co cal non se cumpriría o retranqueo de oito metros que esixe a normativa”, además de que no permite el uso del bar y zona de degustación. Son “cambios moi considerables” que supondrían “variar moi significativamente o proxecto presentado inicialmente no 2014”.



Pero además están todos los trámites administrativos, pues el Concello tiene que remitir el borrador a Medio Ambiente para su evaluación ambiental y, solo esto, puede tardar cinco meses, según los nacionalistas. Así las cosas, creen que “vai ser case imposible” que la obra se empiece antes de 2018, “cando foi anunciada como inminente no 2014”.



Ese año, Industria , Fomento y el anterior gobierno firmaron un convenio para financiar la obra con más de 3 millones de euros e incluso mostraron una maqueta, pero, como recordó el BNG, cuando el cuatripartito entró se encontró “coa sorpresa” de que antes era preciso terminar el plan especial y aprobarlo.



De hecho, su petición es que se agilicen los trámites lo máxima posible, empezando por este plan, pero también quiere saber si la Xunta sabía en aquel momento que el proyecto “non era posible realizalo”. Lo preguntará en sede parlamentaria, así como si le parece “xustificable” que “tres administracións gobernadas polo PP” firmaran un acuerdo “sabendo que non era posible”. También preguntarán “si existe alguna proba obxectiva” de que el cuatripartito cambadés “puxo trabas ou impedimentos”. Así se refirió también a Portos que hizo unas declaraciones “sobre a culpabilidade no atraso na tramitación” al actual gobierno local.