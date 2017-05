El BNG ve favores urbanísticos y un pacto para repartirse el mandato en el acuerdo de SAL y PP

“Golpe”. Fue la palabra más repetida ayer en la sede del BNG de Sanxenxo para definir lo que SAL y PP presentaron este viernes y que supone aupar a Telmo Martín a la Alcaldía, mandando a nacionalistas y socialistas a la oposición.

El grupo municipal del Bloque se rodeó este sábado de compañeros de la comarca para defender lo que, a su juicio, encierra este pacto que ha cogido con el pie cambiado a los hasta ahora compañeros del futuro exalcalde, Gonzalo Pita. Sus explicaciones para justificar la ruptura, como las discrepancias y posiciones políticas a respecto de la polémica obra en Luis Rocafort, fueron tildadas ayer por el líder nacionalista David Otero como “cuestiones peregrinas”, “insignificante” y hasta “absolutamente ridícula” que en todo caso solo servirían para “xustificar o seu patetismo”.



1 Los favores al ladrillo y un plan de legalización

Fue duro en adjetivos, pero también en planteamientos y, de hecho, apuntó al uso de favores urbanísticos como verdadera moneda de cambio en este “esperpento” “do que non hai precedentes”: Que un alcalde entregue la Alcaldía a quien era su rival político, sin moción de censura.

Así, sostiene que el “golpe de mano” tuvo una “premeditación” que consiste en iniciar una tramitación para la “legalización do edificio dunha construtora de Telmo Martín sobre o que pende unha sentencia de derribo parcial da fachada”. Retó incluso a Pita y Martín a negar la existencia del estudio de detalle que se estaría tramitando con dicha finalidad, tal era la seguridad en que planteó su acusación. Y censuró al aún primer edil por entregar el bastón de mando a quien, dijo, “representa o máis nefesto da historia de Sanxenxo”, dijo relacionando a Martín con la “época da especulación urbanística”.



2 La sospecha del pacto previo de alternancia

Otero aseguró, además, que han tenido conocimiento de que en 2015, tras las elecciones y durante las rondas de contactos para formar gobierno, “altas instancias do PP” llegaron a plantear a SAL la posibilidad de repartirse el mandato con la alternancia en la Alcaldía. “Casualmente, transcurridos dous anos, parecer ser que Gonzalo Pita retomou aquela proposta, xa non fixo falta que Telmo Martín o viñese buscar, que xa foi el directamente”.



3 La negociación por detrás del presupuesto

Otra de las cuestiones que sentaron mal en el seno nacionalista fue conocer que “se traballaba nos orzamentos de 2017 desde había meses” no entre Pita y sus socios de gobierno, sino con el PP y de espaldas a los grupos de la izquierda.



4 El bloqueo de O Revel y el proyecto en Progreso

La también nacionalista Sandra Fernández golpeó Pita y a Daniel Fernández, concejal de Urbanismo, al culparlos de bloquear “desde hai meses” y de forma “intencionada” el eterno proyecto para el desarrollo de un nuevo colegio en los terrenos de O Revel. Afirmó haber preguntado en Urbanismo reiteradamente por el estado del proyecto y que “Daniel (Fernández) mentiu dicindome que o ámbito xa estaba rexistrado”. “Pensei que mentira por ineficacia”, algo a lo que dijo ya estar acostumbrada, “pero non cría que o fixera con maldade”.

Tildó además de “falta de lealdade” el que Pita reconociese “que leva tempo colaborando tanto no Orzamento como no proxecto da rúa Progreso”.