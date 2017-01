La buena marcha de la vieira permite al sector cobrar el precio más alto de la década

La campaña de la vieira de este año está resultando bastante positiva y la empresa de la Cofradía ha cumplido con el compromiso de subir el precio mínimo que reciben los marineros por sus capturas hasta los cinco euros por kilo; una cantidad que no se alcanzaba desde hace una década. En estos días se continúa con la extracción, pero este mes se realizará una parada técnica para retomarla en el febrero.

La Cofradía fundó hace cinco años Porto de Cambados junto a dos socios –Mariscos Veiro y la gerente Mar Ambroa– para que el sector pudiera controlar todo el proceso y mejoraran sus condiciones. Así no dependería de otras empresas para la necesaria evisceración y venta del recurso.

El aumento del precio siempre estuvo encima de la mesa. La firma “non ten unha intención mercantilista, si é preciso cubrir custes e outras cuestións, pero o obxectivo é que os beneficios revirtan no sector e con prudencia e facendo moitos números foi posible”, explica el patrón mayor, Ruperto Costa.



detalles

De esta manera se ha podido aumentar hasta cinco euros por kilo el precio recibido por los vieireiros. En la última asamblea se acordó establecer una cantidad fija de 4,75 euros para toda la campaña. Hasta ahora, esta cifra bajaba en 25 céntimos para las capturas realizadas a partir de enero, cuando se reduce la elevada demanda navideña y se prepara producto para su congelación con el fin de tener stock para la época de veda, utilizando un sistema que permite mantener todas las propiedades de la vieira fresca.

Sin embargo, “en vista de que vai bastante ben porque hai moita demanda e vai saíndo case todo o capturado” se fijó el nuevo precio. La última vez que se llegó a esta cifra fue en 2005 y fue el más alto que se recuerda, pero luego se redujo hasta los 4,5 y fue fluctuando hasta caer a los 4,20 euros.

La empresa, controlada en un 58% por la Cofradía, ya lo subió el año pasado en 35 céntimos y en respuesta a un compromiso con el sector que lleva años reclamando mayor precio.

La firma nació en 2012, cuando la crisis aún estaba vigente y sus fundadores ya advirtieron que el incremento no sería inmediato teniendo en cuenta el contexto económico y las vicisitudes propias de una sociedad que acaba de arrancar y necesitaba ganar cuota de mercado y crear y consolidar su cartera de clientes.

El camino ha sido largo, pero la vieira cambadesa ha conseguido hacerse un hueco en el mercado, compitiendo duramente con la francesa o de otras zonas que, según la gerencia, no ofrece las mismas cualidades ni calidades. De hecho, a día de hoy vende en grandes superficies de toda España y es un recurso habitual en los fogones de grandes restauradores.



parón

En cuanto a la campaña, la extracción continúa estos días e incluso está previsto abrir la zona I. De hecho, se están realizando muestreos para saber si los niveles de toxina ASP están en los límites permitidos.

Con todo este mes se realizará una parada técnica para reorganizar el trabajo y con la intención de retomarla después, en febrero, y hasta que sea posible. En años anteriores se pudo llegar hasta el mes de marzo.