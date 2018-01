Un bypass entre el depósito de Paredes y Borreiros garantizará agua en verano

El alcalde de O Grove, Jose Cacabelos, y los concejales responsables de Obras, Angeles Domínguez, y de la Zona Rural, Juan Otero, visitaron ayer las obras que se están acometiendo en Paredes y que servirán para garantizar el suministro de agua en verano en el municipio. “Trátase, sen dúbida, dunha das actuacións de maior importancia que se ten realizado na rede de subministración do Grove dende hai moitos anos”, apuntan fuentes municipales. Y es que hay que remontarse a 2009, cuando se pusieron en marcha los primeros pasos de este proyecto.

En aquel momento, la concejala de Obras, Ángeles Domínguez, planteó que como parte de los trabajos de mejora de la calle Xoán XIII se realizase una arqueta y un bombeo que serían el punto de partida para solventar el problema de abastecimiento y de presión con que el agua se suministraba al casco urbano de O Grove.

Una actuación que no tuvo continuidad durante el gobierno liderado por el popular Miguel Pérez. “En todo ese mandato non se adicou practicamente ningún recurso nin a esta obra nin a outras en ningunha zona da vila. En 2015 retomouse por fin o proxecto e aproveitáronse as obras acometidas na zona das Caldelas para construír outra das arquetas necesarias, conectando esa zona co tramo de Paredes”, apuntan desde el gobierno socialista..

Todo esto permitió que en 2017 ya se pudieran poner en marcha esta importante actuación que supone conectar el antiguo depósito de Borreiros con el depósito de Paredes construido en 2008. Hasta ahora cada uno de esos depósitos dotaba de agua a una parte de O Grove de tal modo que el de Parades suministraba la mayor parte del casco urbano y el de Borreiros a unos pocos barrios próximos.

La intervención realizada supone poner en marcha una conexión en bypass que los convierte en “vasos comunicantes”. Así, se garantiza una mayor presión de agua en el suministro, algo que era uno de los problemas más habituales especialmente en la época de verano. El sistema doble aplicado supone que, en caso de que falle una conexión, existe otra adicional creando una garantía. La obra realizada contó con un presupuesto de casi 70.000 euros que, sumados a las actuaciones anteriores (2009 y 2015), elevan el proyecto a más de 110.000 euros.

Desde el Concello do Grove se mostró ayer "unha gran satisfacción por esta mellora que, sen ser a solución definitiva para os numerosos e graves problemas da rede de abastecemento municipal, supoñen un pulmón de osíxeno para os veciños e veciñas do Grove e tamén para os visitantes do municipio".