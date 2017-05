Caamaño culpa a Educación del retraso en la obra del IES Asorey

No ha gustado en Cambados la explicación que esta semana dio la Jefatura Territorial de Educación sobre la negativa al proyecto de desafectación de las antiguas casas de maestros en el colegio Magariños. Ni tampoco que su responsable, César Pérez, culpase al Concello del retraso de la obra de reforma del IES Asorey por no haber dado aún licencia municipal.



El teniente de alcalde y edil de Educación, Víctor Caamaño, tildaba ayer de “mentirosos” al ente autonómico, al que responsabiliza de una “lamentable xestión”, “ineptitude” y más, de trabajar desde la administración pública “non para xestionar, senón en beneficio do PP. Están a pensar nas eleccións municipais”.



Sin tasas

Caamaño aclara que la licencia municipal para el Asorey no se concede porque es el Concello el que sigue esperando que la Xunta “pague as taxas”, una gestión “previa” en la que el Concello habría concedido, además, una rebaja del ICIO del 95 %, más del 50 % que pedía Educación. Además, afirma que esa deficiente gestión llevó a la administración autonómica, que contrató la obra en enero, a intentar desarrollarla ahora, encontrándose que era imposible realizarla durante el curso, ya que supondría la ocupación de la mitad del centro. Por ello, la nueva idea sería no actuar hasta el verano. “Houbo unha falta total de previsión pola súa parte”, opina.



Sobre la obra del Magariños, dice no conocer aún los informes que desestimaron un proyecto acordado por el Concello y el centro y con el que el propio César Pérez “estivo de acordo”. Lamenta que se ponga como excusa una supuesta ocupación y uso del espacio a desafectar, porque afirma que está completamente “abandonado” por Educación. Caamaño reafirma que el uso que el Concello pensó es educativo y que solo se abriría a los vecinos fuera de los horarios lectivos. Y defiende la pertinencia de una mejora del entorno vial, con ensanche y parada de buses, echando mano de datos de la propia Xunta que sitúan los niveles diarios de tráfico por delante del colegio en valores similares a los que registra la autovía.

Por todo ello, ha pedido ya una reunión con César Pérez.