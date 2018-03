Cacabelos defiende la viabilidad de las pistas de pádel y estima que recaudarán unos 50.000 euros anuales

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, defendió en el pleno del lunes la viabilidad de las pistas de pádel ante los temores presentados por el BNG y Esquerda Unida (UE) en la aprobación de la tasa municipal mediante la cual se cobrará a los usuarios. El regidor garantizó que cubrirá los costes del servicio (personal, mantenimiento, etc.) y, según sus estimaciones, recaudará unos 50.000 euros al año.



Abrieron sus puertas hace algunas semanas, pero de manera gratuita y para empezar a cobrar una tasa el gobierno local necesitaba modificar la ordenanza que regula el aprovechamiento especial de instalaciones deportivas. El cambio salió adelante porque contó con el apoyo del PP y del PG y así mantiene el plan previsto de cobrar 10 euros por el uso de las pistas de mañana y 12 por las tardes.

A Esquerda Unida no le cuadran las cuentas y echó en “falta un informe técnico económico como marca a lei” y en el que se justifique ese precio, la diferencia según el horario y de “canto custará o servizo ao Concello porque só hai un informe do concelleiro de Deportes”, manifestó su portavoz, Xan Lamelas. Es más, aseguró que la propia Intervención “di que faltan detalles” y que, en caso de salir adelante, iban a presentar alegaciones en el periodo de exposición pública.



El grupo se abstuvo y también el BNG, que incluso pidió la retirada de la propuesta hasta recibir “un informe máis exhaustivo sobre o uso, custos (fálase da iluminación, vestiarios, limpeza...)”, explicó Heladio Outeiro. El portavoz nacionalista, al igual que el izquierdista, refirió la escasez de datos sobre el servicio. Y es que, por ejemplo, el gobierno llegó a contemplar en los presupuestos de 2017 una previsión de ingresos de 20.000 euros por las pistas, pero “non sabemos de onde saen eses cartos”, se quejó Lamelas.



Cacabelos explicó que era la estimación hecha en agosto por seis meses de funcionamiento y se incluyó porque no esperaban que su apertura se retrasara hasta 2018. “Como é unha novidade non sabemos canto imos recadar, pero, por estimaciones baseadas noutros concellos, non vai baixar dos 50.000- 60.000 euros ao ano, polo tanto vanse cubrir os custos”, declaró. Añadió que el servicio está siendo un éxito y, aunque reconoció que cuando se acabe la gratuidad bajará el número de usuarios, se mostró convencido de que se utilizarán porque hasta se ha fundado un club y el mismo día de la inauguración, unos aficionados auguraron la necesidad de una ampliación en unos años, según el alcalde.



En cuanto a la petición de un informe técnico y económico que justifique la tasa, señaló que no es necesario porque la ordenanza –aprobada hace años– ya contempla la inclusión de nuevas cuando dice: “(...) cualquier otra que en un futuro se pueda incorporar por deseo de la Corporación”. Cacabelos también recordó que preferían establecer un precio público porque se “adaptaba mellor”, pero requiere una tramitación más compleja. Con todo no descartan intentarlo más adelante.



Unanimidad y un recuerdo

Sí aprobó el Pleno por unanimidad la ordenanza para el impulso del uso del gallego y con satisfacción entre los grupos pues, a lo largo de los años, han sido varios los intentos por sacar adelante una norma de este tipo. También la inclusión de Marcelino Cacabelos en el Consello Local do Deporte teniendo en cuenta su trayectoria y sus méritos. Además, la Corporación guardó un minuto de silencio por Manuel Molinos Vidal, el funcionario municipal fallecido en febrero.