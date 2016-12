El BNG considera que el PP ha optado por la “teatralidade” y el “postureo” en esta legislatura en lugar de trabajar por los vecinos. Hizo estas declaraciones a raíz de su ausencia en el pleno del pasado jueves y las acusaciones directivas vertidas por su portavoz, Luis Aragunde, contra su grupo y el de la alcaldesa, el PSOE, porque cuando estaban en la oposición protestaban por demoras en las convocatorias de las sesiones.

Su portavoz, Víctor Caamaño, declaró que la estrategia política de los populares consiste en “acaparar presenza nos medios de comunicación deixando de lado o traballo polos veciños”. Cree que actúa bajo la insistente consigna de “o cuatripartito non se entende” y a partir de ahí “calquera tema lle vale” para generar polémica. Así, hizo mención a la acusación que hizo del BNG de pegar un cartel electoral en una zona no permitida o mismo el correo electrónico de convocatoria del pleno, que los populares aseguran que no les llegó a tiempo. En su opinión, “Aragunde pretende vivir de rendas nesta lexislatura”.

Caamaño cree que les “incomodan” los plenos mensuales a los que, por otra parte, el grupo de la oposición “non aportou nada”. El nacionalista los defendió porque “excepto o de onte –por el jueves– están moito máis cargados de contido que cando Aragunde os convocaba cada dous meses”.

"para evitar dar a cara"

También considera Caamaño que su gobierno no convocaba las sesiones con tanta frecuencia “para evitar dar a cara ante a oposición e os veciños o mínimo posible” y “non para aforrar”.

Aragunde aseguró que tanto el BNG como el PSOE cuando estaban en la oposición les criticaban por demoras en la convocatoria de las sesiones. Sin embargo, el también primer teniente de alcalde del cuatripartito indicó que estas afirmaciones no le valen. Es más le invitó a buscar alguna mención o ausencia de concejales de su grupo en algún pleno porque “máis ben todo o contrario, pois o BNG sempre colaborou e facilitou ao bo desenvolvemento da actividade plenaria e, na oposición, adicouse a atender as demandas sociais e menos ao postureo que utiliza este PP na oposición”, concluyó.