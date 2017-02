Cambados brilla en Europa como Ciudad del Vino y fija nuevos actos internacionales

Cambados recogió ayer el testigo de Ciudad Europea del Vino de manos de su antecesor, las ciudades italianas de Conegliano y Valdobbiadene que se unieron para optar al título en 2016. Lo hicieron sus propios alcaldes y el ministro de Agricultura de su país en un acto protocolario en Bruselas, un “escaparate mundial” muy apreciado por el Concello porque es donde confluyen autoridades de todos los países europeos.

No faltaron los buenos deseos para la aventura cambadesa y surgieron nuevas posibilidades de promoción de la capital del albariño. Y es que no se descarta realizar intercambio con la región a la que pertenecen, Véneto, en la provincia de Trevisco, y además, un buen número de autoridades italianas presentes manifestaron su intención de acudir a los actos de apertura del programa cambadés, que tendrán lugar los días 24 y 25 de marzo, con una gran gala como principal atractivo.

vuelta a la capital belga

Así lo manifestó el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, quien formó parte de la comitiva local que se desplazó a Bruselas para recoger el testigo y que estuvo encabezada por la alcaldesa, Fátima Abal, y también contó con los ediles Tino Cordal y Xurxo Charlín. Es más, según Abal Varela, negociaron con Marisol Palomo, presidenta de la asociación gallega “El Centro Gallego de Bruselas”, la realización de actos relacionados con la Ciudad del Vino en su gran fiesta anual.

El evento tiene lugar en junio y “está relacionada co Camiño de Santiago, reúne a casi 5.000 membros e ata fan unha especie de procesión polas rúas. Estar presente neste acto sería unha boa oportunidade para promocionar Cambados e o viño albariño”, explicó el edil.

El traspaso de la Ciudad del Vino se realizó en la sede europea de la región de Véneto y también contó con la presencia de eurodiputados de Italia y Portugal –en representación de José Calixto, el presidente de Recevin, que concede el título– , el responsable de la oficina de turismo de España en la capital belga, el de la Fundación Galicia-Europa y otras autoridades, así como “medios internacionais que se fixeron eco”, relató el edil. De hecho, la comitiva cambadesa entregó regalos institucionales y material promocional allá donde pudo y “causó moi boa impresión e boas sensacións” a los presentes, hasta el punto de que “ningún dubidou de querer vir a coñecela e disfrutala”.

"un antes e un despois"

Tras los discursos, la regidora recogió el testigo –en forma de placa–, dando inicio a un año “histórico” para la villa. Sus homólogos italianos describieron la importante repercusión que para ellos tuvo ser Ciudad Europea del Vino, como impulso del turismo y la divulgación de su cultura en ambas ciudades y en la región, famosa por su vino espumoso. “Desexaron que tamén sexamos capaces de aproveitalo porque para eles supuxo un antes e un despois e así queremos que sexa para Cambados”, añadió el concejal de Enoturismo. En el acto también se mostró el video “Cambados, feito a man” y el que repasa las 80 actividades que este año ofrecerá con motivo de este nombramiento. La temática es variada y va desde la moda, hasta el cine y la música y pensando en todos los públicos.

Fátima Abal: “Es una ardua tarea, pero nos llena de orgullo y estaremos a la altura”

La alcaldesa, Fátima Abal, recogió el testigo en forma de placa como principal representante de Cambados y habló de Cambados, de “mi pueblo” con cercanía y resumiendo la esencia de ser cambadés, que “significa ser un apasionado por la vida, la cultura y la tradición, pero sobre todo por el vino albariño, nuestro buque insignia”. La primera edil no ocultó que recibir semejante título es una “ardua” y “complicada” tarea, pero “nos llena de orgullo” y garantizó que Cambados “sabrá estar a la altura de las circunstancias” con su programa de actividades. No se olvidó de la Festa do Albariño, explicando que “nació de la forma más bonita que puede nacer una fiesta: una comida entre amigos” y así ha llegado a nuestros días con 65 años de celebración ininterrumpida, siendo la segunda celebración gastronómica más antigua de España y la primera de Galicia. Como despedida proyectó el video “Cambados, feito a man” porque “todo se hace a mano” y se refirió a su producción artística, pesquera, vinícola, etc. n l. r.