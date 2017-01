La Consellería de Educación ha premiado al colegio Antonio Magariños de Cambados y al Instituto de A Pobra por la creación y desarrollo de programas de formación del profesorado que fueron puestos en marcha el pasado curso.

En total, la Xunta ha reconocido el trabajo de siete centros de toda Galicia. En la comarca de Arousa sobresalieron dos nombres. El del colegio Antonio Magariños “pola labor desenvolvido sobre Educación Emocional e Educación Responsable das Fundacións Botín e Barrié, en colaboración coa consellería e no que participou a totalidade do profesorado”. Y también el del instituto pobrense por su programa “Comer e contar todo é empezar”.

Fuentes de Cultura explicaron que esta iniciativa consiste es un “traballo multidisciplinar e coordinado por varios departamentos para afondar no traballo por competencias, estruturando secuencias que guían as actividades e elaboran produtos concretos para comunicar o aprendido por parte dos alumnos”.

El propio conselleiro Román Rodríguez recibió a los responsables de los centros y destacó que la formación del profesorado “é un dos puntos cardinais da ensinanza” y juega “un papel central” en la calidad y en la equidad del sistema. Es más, aseguró que en Galicia la formación de docentes “é unha das fortalezas” de su sistema educativo sobre todo por la “aposta” del gobierno gallego “por manter e impulsar o papel da aprendizaxe permanente nos anos máis duros da crise”.

El conselleiro también refirió los últimos datos del informe PISA que sitúan a la comunidad en un “lugar destacado” en el conjunto de los sistemas educativos con la reducción en más de 10 puntos de la tasa de abandono educativo temprano –hasta el 15,2%–, porque “non son froito da casualidade”, sino del “traballo dos profesores, dos equipos directivos e das familias”.

Desde Educación indicaron que a través de la Rede de Formación do Profesorado que impulsa la Consellería, el año pasado se organizaron más de 2.200 actividades formativas con una participación de más de 20.000 docentes (el 60% del total); y que, a día de hoy, cuatro de cada diez centros escolares cuentan con un plan de formación propio.

También incidieron en que actos de reconocimiento como el de ayer “teñen como obxectivo dar visibilidade ás boas prácticas docentes e fomentar a incorporación de máis centros a este tipo de proxectos que incorporan novas formas de pensar e novas ferramentas metodolóxicas, o que ten unha repercusión directa na mellora dos resultados docentes e da calidade educativa”.