Cambados empieza a perfilar los proyectos a financiar con los 1,6 millones del Plan Concellos

Cambados recibirá algo más de 1,6 millones de euros mediante en el Plan Concellos 2018-2019 y el cuatripartito ha empezado a perfilar los proyectos que quiere ejecutar. En el caso de Obras, el concejal responsable, José Ramón Abal Varela, avanzaba ayer que quieren realizar actuaciones cuya “tramitación administrativa sexa sinxela e non precise de normativas sectoriais para que non haxa que pedir permisos a Patrimonio, Portos...”. Y es que el Concello ha tenido malas experiencias con algunas iniciativas que han sufrido importantes retrasos por esperar permisos o informes de otras administraciones.



Tres interesadas

Este fue el caso del proyecto para enterrar el cableado de la calle Real, en Fefiñáns. De hecho, la obra se ejecuta con cargo al Plan Concellos 2016. El gobierno tuvo que esperar casi un año por los permisos de Patrimonio. Según Abal Varela, ahora ya cuentan con las autorizaciones necesarias y hoy mismo se cierra el plazo de presentación de ofertas para ejecutar los trabajos y hasta ayer había tres sociedades interesadas.

Con el mismo objetivo, el de agilizar todos los procedimientos administrativos, el ejecutivo local sacará en varios lotes proyectos correspondientes al plan de 2017. “Levamos moi pouco executado, uns 50.000 euros, pero moitos son aceras, pavimentacións, melloras na seguridade vial e a humanización das rúas Ourense e Pontevedra co cal sacarémolo por lotes”, explicó el concejal de Urbanismo, Obras e Servizos.

Abal Varela y sus socios ya trabajan de cara al próximo programa provincial de inversiones. Cabe recordar que la Diputación lo ha hecho bianual y a Cambados le corresponderán algo más de 1,6 millones de euros. De hecho, el cuatripartito ya está manteniendo reuniones para elegir los proyectos a financiar. Tienen de plazo hasta el 31 de marzo.