CAMBADOS.- La “falta” de colaboración de la Xunta en la Ciudad Europea moviliza a los vecinos

Un grupo de cambadesas ha solicitado apoyo al gobierno local para la creación de una plataforma vecinal que recoja firmas con el fin de que la Xunta “se implique” en la organización del programa Ciudad Europea del Vino, porque “non mostra ningún interese en colaborar en nada”. Y lo tendrá.

Estas personas presentaron un escrito en el registro municipal pidiendo su colaboración y participación en la puesta en marcha de una plataforma que recabe apoyos del resto de vecinos para dar un toque de atención al gobierno gallego. Y es que la Ciudad Europea del Vino “é unha oportunidade única para dar a conocer a toda Europa” la calidad de los albariños de Cambados, su industria vinícola y también los recursos turísticos y económicos de la villa, que “son dignos de figurar na mellor guía turística europea”, señalan.

oportunidad "única"

Creen que es una oportunidad que no debe desaprovecharse para que la economía cambadesa “poida obter algún beneficio económico e social”, pero ven que “a Xunta non mostra ningún interese en colaborar con este Concello en nada”.

El cuatripartito apoya la iniciativa por considerar “xustas” sus reivindicaciones y después de que las reuniones mantenidas con autoridades autonómicas todavía no hayan reportado ninguna colaboración para organizar este evento, cuando falta menos de una semana para el pistoletazo de salida del programa de actividades, con la gran gala de apertura.

Según fuentes municipales, ni colaboración económica, ni técnica ni administrativa, cuando “Cambados está a desenvolver varios proxectos de promoción exterior da súa imaxe e da distinción”. Es más, aseguraron que han pedido encuentros con autoridades del departamento de turismo, pero “nin sequera houbo resposta” a la petición.

Desde el gobierno local contrapusieron la postura de la Diputación con la que firmará un convenio en próximos días que “vai permitir desenrolar numerosas actividades”. También recordó que parte de los fondos de su Plan Concellos –en concreto 100.000 euros– se destinarán a sufragar “parte dos eventos”.

comparación con jérez

También puso como ejemplo el caso de Jérez, que fue Ciudad en 2014 y donde “se volcaron” diferentes administraciones. Según los datos recabados, la Junta aportó 20.000 euros para su “Vinoble” y el Ministerio más de 50.000 euros para gastos de organización.

El nombramiento “permite abrir moitas opcións de promoción que, cunha axeitada colaboración entre institucións, aportará a Cambados un impulso destacado”, concluyó. n