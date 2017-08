Cambados inagura su Festa do Albariño más internacional

Cambados ya está inmersa en la LXV Festa do Albariño. Las autoridades políticas y del Consello Regulador de la DO Rías Baixas inauguraron esta mañana los stands de A Calzada donde 44 bodegas ofrecerán sus mejores albariños durante los próximos cinco días. Todo ello aderezado con una programación de lujo que hoy traerá a Fefiñáns un concierto exclusivo de la Orquestra de Jazz de Galicia con artistas invitados como Santiago Auserón, Nastasia Zürcher o Carmen Paris, entre otros.

Las expectativas son muy buenas pues ya en esta primera jornada había abarrote en A Calzada, con buen ambiente y muchas ganas de albariño, animado seguramente por el pregonero, el actor suizo con raíces cambadesas, Matías Padín Varela, que ofreció un enérgico discurso por esta "festa que é a mellor do mundo, igual ca o viño". Además Cambados es este año Ciudad Europea del Vino y se espera que este título ayude a mejorar las cifras de asistencia que vienen siendo de récord; de hasta 200.000 visitantes en la edición anterior.