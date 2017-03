CAMBADOS.- Un incendio calcina dos coches y deja importantes daños en un negocio de Corvillón tras derramarse gasolina

Un incendio en uno de los coches almacenados en el negocio de compra-venta de automóviles Rodri ha obligado a sus propietarios a echar el cierre durante unos días. Las llamas calcinaron dos turismos, afectaron de manera importante a otros tantos y provocaron un vertido de gasolina que las extendieron por el local, dejando daños materiales a mayores.

El suceso se produjo sobre las diez de la noche en el establecimiento que Rodri Motor tiene en la carretera de Corvillón y, en un principio, la causa podría estar en un cortocircuito de uno de los vehículos almacenados en una zona del negocio. Con todo, los bomberos han abierto una investigación y seguramente vuelvan la semana próxima al local para realizar más comprobaciones y sumarlas a las primeras pruebas recogidas durante el siniestro.

complicaciones

Hasta el lugar acudieron efectivos del parque de Ribadumia y las labores de extinción no fueron tarea fácil. El vehículo donde se iniciaron las llamas era de gasolina y al derretirse el depósito, el combustible se esparció por el suelo, afectando a otros dos turismos aparcados y provocando otros daños en el local.

Esta reacción es habitual; los coches se diseñan de esta manera para permitir que el líquido se libere en caso de incendio y no provoque una explosión, cuyas consecuencias serían todavía peores.

Aunque la extinción fue relativamente rápida –duro algo más de una hora–, el dispositivo se prolongó hasta la una y media de la madrugada porque se concentró mucho calor en el interior de la nave y también fue preciso realizar labores de refrigeración para asegurar que las llamas no se reiniciasen.

El operativo contó además con efectivos de Protección Civil y agentes de la Policía Local de Cambados y una ambulancia del 061 que se trasladó al lugar por prevención. Y es que los propietarios también intervinieron retirando turismos que tenían en la parte trasera para evitar males mayores en caso de que el incendio ganara dimensión.

"no queremos tocar nada"

Afortunadamente, solo quedó afectada la zona donde se originó el incidente, pero aún así, esto complica la actividad del negocio. Desde la propiedad explicaron que seguramente no puedan volver a abrir ni siquiera la semana próxima. En primer lugar, porque necesitan realizar intensos labores de limpieza y reparación, pero también porque “no queremos tocar nada hasta que venga el perito y realice las comprobaciones necesarias”, explicaron. Afortunadamente cuentan con un seguro que cubriría los daños, pero “bueno, ahora viene el engorro y el tiempo que estemos cerrados perdemos dinero”. n