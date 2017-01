Cambados irrumpe como Ciudad del Vino en la promoción turística internacional

Cambados se presentó ayer al mundo como Ciudad Europea del Vino 2017. Fue en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo Fitur que reúne estos días en Madrid a 165 países para mostrar todo su potencial a profesionales y al público en general. Lo hizo en el stand de Turespaña y con un amplio respaldo institucional para dar cuenta de programación especial que conlleva con actividades como un desfile de la diseñadora Eva Soto, jornadas para jóvenes viticultores, cursos, un hermanamiento con regiones bretonas, el Enobús, un ciclo de cine relacionado con el vino, pero también acciones de concienciación sobre el consumo responsable de alcohol y un largo etcétera hasta sumar 80 iniciativas diferentes y englobadas en un mensaje directo: “Ven y participa”.

La capital del albariño será el epicentro europeo del enoturismo y quiere atraer al mayor número posible de visitantes. La alcaldesa, Fátima Abal, y el concejal José Ramón Abal Varela fueron los encargados de difundir el mensaje en un acto conducido por el actor Sergio Pazo con una media hora de duración. Abrieron boca con la proyección de un video que genéricamente repasa las actividades de Ciudad Europea que empezará en marzo con una gran gala. Además habrá actos en los municipios vecinos y en el extranjero, además de darle difusión en el Parlamento Europeo.

Destacaron la Festa do Albariño, que espera cumplir su sexagésimo quinta edición con la declaración de Interés Turístico Internacional, y otros eventos ya consolidados como la Festa da Vieira, las jornadas de aguardientes, la Traslatio Xacobea, etc. Que también formarán parte del programa. Con iniciativas para todos los gustos y edades porque “queremos conseguir que toda la sociedad se sienta partícipe de este nombramiento histórico”, explicó Abal Varela.

El edil avanzó también la celebración de un desfile especial de la diseñadora Soto –muy reconocida por sus creaciones en papel– y presentó el Enobús con el que “se podrán conjugar las visitas a bodegas con actividades como por ejemplo la visita a la Fundación del escultor Manolo Paz”. También el “primer intercambio celta entre Galicia, Francia e Irlanda”.

No faltarán acciones relacionadas con la gastronomía o el cine, como un ciclo relacionado con el vino, y con los más pequeños, con enotalleres y pequechefs, o unas jornadas para jóvenes viticultores. También se vislumbrará el compromiso de Cambados con el programa internacional “Wine in Moderation” con acciones como “La carretera te pide sin” y charlas de concienciación ciudadana sobre el consumo responsable.



cambados "enamora"

Las autoridades cambadesas contaron con el apoyo de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que colabora en el programa porque el nombramiento “es un orgullo para todo O Salnés, la provincia, Galicia y España”. Al igual que la regidora socialista y el edil de Pode, animó a visitar Cambados porque “enamora”.

El presidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Juan Gil de Araújo, el delegado de Turismo de la Mancomunidade do Salnés y el gerente, Gonzalo Pita y José Ramón García Guinarte, respectivamente, y otras autoridades locales como el alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, también formaron parte de la comitiva.

Cambados seguirán promocionándose en Fitur estos días y mañana tiene previsto un monográfico sobre la Festa do Albariño en el stand de Turgalicia. En el evento, que reúne a más de 160 países, también se ofrece información de esta localidad saliniense y del resto en papel y en otros formatos aportados por los ayuntamientos, la Xunta y la Diputación a través de Turismo Rías Baixas.