Cambados pide a la Xunta derogar una subida de impuestos “arbitraria” en bienes inmuebles urbanos

El gobierno local de Cambados lleva a aprobación plenaria una propuesta con la que se quiere pedir a la Xunta que derogue la Orden del 28 de diciembre de 2015 que revista los valores y coeficientes que gravan bienes de naturaleza urbana. El concejal de Economía, Xurxo Charlín, explica que la administración autonómica entiende en este texto que el sector de la promoción inmobiliaria está comenzando a repuntar y los precios de la vivienda vuelven a subir, pero señala en base a un informe que, muy al contrario, Cambados es el segundo ayuntamiento de España donde más se ha desplomado los importes de las casas.



Por ello, el también portavoz municipal habla de un incremento de los tributos por parte de la Xunta “de forma arbitraria”, ya que no aporta “xustificación algunha” de esos supuestos incrementos del valor de los inmuebles. Lo mismo ocurriría, afirma, para el conjunto de la comarca de O Salnés.

Impuestos más caros



Los cambios en la norma autonómica afectan a los impuestos de sucesión y donación, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, así como a la normativa técnica general, con coeficientes de aplicación para el valor catastral que pasan del 2,7 al 2,9 a partir de este mes de mayo de 2017.



“Na práctica”, recrimina el concejal, “está a supoñer un incremento do 7,41 % no importe que teñen que pagar os veciños de Cambados á Xunta de Galicia nos tributos cedidos polo Estado no momento de transmitir un inmoble, tanto de forma onerosa como lucrativa e en actos inter vivos como nos mortis causa”.



Y pone ejemplos. Así, un vecino cambadés que se disponga a adquirir un inmueble que tenga un valor medio catastral en 2016 de 40.915,26 euros, tendrá que valorar la vivienda que se dispone a adquirir con un importe de 118.654,25, “o que supón un incremento se a compra se fixera en abril deste mesmo ano (antes de la aplicación de la polémica orden autonómica) de 8.183,05 euros”. De esta forma, en este ejemplo se tendrían que abonar 13.645,24 euros en concepto de acto jurídico documentado y transmisión patrimonial, “o que supón un incremento de 941,05 euros con respecto a que esta compra se fixera un mes antes, coa anterior normativa”.



El edil aportó más ejemplos con documentación catastral que los interesados también pueden consultar en la web de la propia Xunta.



A pesar de que el gobierno gallego justifica estos incrementos en la supuesta recuperación del sector inmobiliario, Charlín contradice este postulado al echar mano del informe anual del portal “pisos.com” de los ejercicios 2015 y 2016. En esta documentación se establece que, con respecto a 2014, los inmuebles redujeron su valor de venta en la villa “considerablemente, sendo Cambados o segundo de toda España que tivo un maior descenso no exercicio de 2015 no valor de venta”, un 20,07 % menos, bajada solo superada por el ayuntamiento asturiano de Aller. En 2016 tampoco se habría recuperado valor, ya que la misma empresa apunta a que en diciembre del año pasado Cambados registró una disminución del 1,05 % con respecto al importe de venta de inmuebles de 2015..