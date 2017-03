Cambados.- El PP no descarta pedir una investigación sobre el asunto de la casa familiar de Abal

El PP solicitará al cuatripartito una reunión en la que dé explicaciones sobre la obra en la casa de un familiar de la alcaldesa pues considera que Fátima Abal incurre en “contradiccións”. De hecho, señaló que durante su gobierno se negó una licencia de rehabilitación para la misma con un informe “desfavorable” del arquitecto municipal. En caso contrario, “non descartamos pedir una comisión de investigación”, manifestó su portavoz, Luis Aragunde.

Aragunde compareció junto al que fuera edil de Urbanismo en su época de alcalde, Eulogio Pomares. El concejal destacó el informe policial que abrió la espita del caso y en el que se puede leer que la rehabilitación que figura en la licencia “no se corresponde con los trabajos” pues se ve “claramente” que es una “obra completamente nueva”.

normas urbanísticas

Los propios populares lo ven así y mostraron dos imágenes en las que se ve el antes y el después de la vivienda, pasando de una casa de una única planta a tener dos. “Vese que hai un cambio de aspecto e volume” de la construcción, “como pode dicir que non cambiou a morfoloxía?”, se preguntó Aragunde.

Según Pomares, esto contravendría las normas subsidiarias que rigen el urbanismo municipal porque la casa “está fuera de ordenación” y dicen “claramente que solo pueden hacerse trabajos de consolidación, no se puede construir obra nueva” y “tampoco permiten ampliar e incrementar el volumen de lo edificado”. De hecho, aseguró que en 2013, cuando estaban en el gobierno, el familiar de la alcaldesa presentó un proyecto titulado rehabilitación de vivienda –que sería el mismo– y entonces el arquitecto municipal “informó desfavorablemente”.

El gobierno local excusó este extremo señalando que hubo problemas de desplome de la fachada y hubo que introducir cambios. Sin embargo, el PP insistió ayer en que, ni aún así, las normas permiten hacer una obra nueva y “é evidente que se fixo”. Según Pomares, lo único que podrían haber hecho es levantar nuevamente la fachada con la misma forma y retranqueando la alineación.

En opinión de Aragunde, “alguén minte ou os técnicos equivocáronse ou é a alcaldesa a que minte ou a Xunta Local de Goberno que aprobou a licenza –la regidora no estaba presente– non sabía do informe desfavorable inicial”. El caso es que “vemos moitas contradiccións e hai moitas explicacións que dar ao respecto”, añadió. De hecho, ya han pedido copia del informe policial y solicitarán al gobierno que les convoque a una reunión para abordar el tema, pero “se non nos convencen, pediremos unha comisión de investigación”.

"que vaia ao xulgado"

Preguntada otra vez por el tema, la regidora insistió ayer en que la obra cuenta con informes del arquitecto municipal e incluso uno de tipo jurídico que “non o teñen nin o 80% das licenzas concedidas no pobo, pero precisamente xa se fixo para evitar este tipo de cuestións”.

Abal, visiblemente molesta, aseguró también que cumple con la normativa vigente y que “o PP non debe saber o que significa fora de ordenación” pues afirmó que estas situaciones están contempladas en la legislación y se trata de suelo consolidado en el que se puede urbanizar. De hecho, “o arquitecto vai mirar a obra cada certo tempo”. Es más, “se alguén ten algún problema que vaia ao xulgado”, pero “todo isto son ganas de meter cizaña”, Con todo, aseguró que mostrará al PP lo que le pida, aunque es un expediente privado, porque “non hai nada que ocultar”. n