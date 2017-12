Cambados se promociona entre blogueros de “Ardoaraba” con productos como el espumoso

Cambados no faltó este año a su cita con la feria del vino Ardoaraba de Vitoria. El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, se desplazó hasta la ciudad para participar en los actos inaugurales y de promoción de la capital del albariño. De hecho, este año fue más especial, si cabe, como el propio edil señaló pues acudía como Ciudad Europea del Vino y además, la difusión del destino cambadés se centró en blogueros presentes en esta feria con el objetivo de conseguir referencias en sus textos sobre Ardoaraba.



“Proyectos de futuro”

Abal Varela acudió junto a la técnico de Turismo de Cambados, Marien Padin, y estuvo en la inauguración oficial del evento junto a la concejala de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible de Vitoria, Nerea Melgosa. En el acto también estuvieron presentes autoridades de la Diputación Foral de Álava y del Gobierno vasco.

Cambados acudió con su stand promocional y productos varios como la mermelada de albariño, patés de marisco y espumosos con DO Rías Baixas, para dar a conocer una de las últimas elaboraciones de este sello de calidad. Y es que Ardoaraba es un importante escaparate de productos vinícolas de la cornisa cantábrica, donde se comparte protagonismo con la Rioja Alavesa.

Sus organizadores, de Gasteiz On, también estuvieron ayer en el stand cambadés y hablaron de que la relación entre ambas partes “va a permitir de cara al futuro establecer nuevos proyectos”. Sus representantes también expresaron que están “muy agradecidos” de que la capital del albariño “se sume a nuestra oferta de vinos” y esperan que esta relación dure muchos años más.

Por su parte, Abal Varela destacó que este año la presencia es más especial debido a la Ciudad Europea del Vino y agradeció a la organización “la acogida y el recibimiento” recibidos y espera seguir “fomentando vínculos entre los dos territorios”.