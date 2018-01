Cambados sustituye su obsoleta web por una más moderna y accesible

El Concello de Cambados ha renovado su obsoleta página web apostando por otro modelo más moderno, accesible, ordenado y completo. El diseño está firmado por la empresa vilagarciana Diseños & Webos, ha tenido un coste de 4.300 euros, financiados por el Plan Concellos 2017 de la Diputación, y también soluciona viejos problemas como encontrar el acceso a la sede electrónica para hacer trámites administrativos y las concejalías.

La imagen corporativa también gana peso en el portal con el predominio del escudo cambadés en la parte superior, donde se encuentran las siete secciones que vertebran todo el contenido. En la de Concello se pueden encontrar las diferentes áreas municipales y un apartado de servicios como centros de salud, farmacias o centros culturales y un directorio con números de contacto.



Secciones visibles

Según Riveiro, la web está pensada para vecinos y visitantes, pero sin predominar una cuestión sobre la otra. De hecho, otro de los temas principales es Turismo y está junto al perfil del contratante, que el gobierno local “pidió que se colocara muy visible”, y el de Sede Electrónica, que en la anterior “non tiña un enlace directo e aos veciños lles costaba atopalo”, explicó la alcaldesa, Fátima Abal. Y es que hace un año que se implantó y “ten bastante aceptación” entre los cambadeses. La usan para registrar documentos, solicitar certificados del padrón.... Pero también es cómodo para trabajadores y autoridades. La regidora explicó que facilita el acceso a expedientes o la firma de documentos a distancia. Abal también destacó el hecho de que el Portal de Transparencia –una de las creaciones del cuatripartito– está más visible.

El portal es mucho más moderno, ya no solo por su diseño, sino también por la utilización de iconos que permiten un acceso más fácil para personas no tan duchas en el manejo de internet, el acceso directo a las redes sociales municipales, etc. Además tiene versiones en gallego, castellano e inglés y tiene un recordatorio de que la Ciudad Europea del Vino.

Como señaló el concejal de Novas Tecnoloxías, Miguel Pérez Osorio, hacía falta un cambio en la página web municipal –puesta en marcha en 2013 por el anterior gobierno local– porque los tiempos exigen una “constante renovación” e ir “mudando as vellas formas de traballo”.



“Primer contacto”

El edil socialista destacó también el hecho de que una web municipal es muchas veces el “primer contacto” de una persona con el Ayuntamiento y por ello les parece importante contar con un portal actualizado. Además de que el nuevo modelo mejora el acceso a dispositivos móviles, para consultar desde cualquier sitio.