Cambados tardará en tener una plaza en condiciones aunque se opte por reformarla

El Concello tiene sobre la mesa dos opciones: construir una nueva plaza de abastos o atender la petición de los vendedores y someter la actual a una reforma integral. Hizo un referéndum ante la demora que estaban sufriendo los trámites para ejecutar el flamante proyecto de 3 millones de euros. Sin embargo, ayer supo que dará igual la elegida, el tiempo será el mismo porque necesita tener aprobado el plan especial de usos portuarios (para obtener una nueva concesión por ocupar el terreno) y se trata de un proceso administrativo que tardará meses y que aún ni se ha empezado porque Portos le entregó ayer el borrador.

El nuevo documento modifica el presentado hace un año y que fue alegado por el cuatripartito pues en el proceso de evaluación ambiental, Patrimonio había puesto una serie de exigencias que impedían ejecutar el nuevo. De hecho, se acordó crear una comisión de seguimiento con estas dos administraciones autonómicas, pero “non chegou a reunirse nunca”, informaron fuentes municipales.

Ahora el gobierno tiene que estudiarlo con detenimiento y quiere volver a reunirse con las placeras. La única diferencia mencionada ayer con el anterior es que ahora el mercado viejo queda dentro de ordenación y, por tanto, podría remodelarse. Sin embargo, los técnicos de Portos le informaron de que en caso de hacer una reforma de gran calado, “o trámite administrativo sería o mesmo que para a realización do novo proxecto” porque también conlleva la necesidad de pedir una nueva concesión administrativa.

Así las cosas, la reforma no llegaría antes que el nuevo edificio y, de hecho, el Concello aún no ha tomado una decisión al respecto, lo que sí está claro es que el plan especial es imprescindible y se seguirán los trámites para su aprobación. En cuanto le envíen las fichas de catalogación de los bienes patrimoniales que quedarían afectados, lo tendría que remitir a la Consellería de Medio Ambiente para someterlo a la evaluación ambiental. Los tiempos pueden variar. La Xunta tardó seis meses en pronunciarse sobre su predecesor y luego hay plazos de exposición, alegaciones, etc. Además, si decide –como en el anterior– que es necesario someterlo a un procedimiento ordinario, la duración puede elevarse al año y, de hecho, el gobierno había pedido que se optara por el simplificado.



contestación al PP

Al encuentro con los técnicos del ente público, acudieron el primer teniente de alcalde, Víctor Caamaño, el portavoz municipal, Xurxo Charlín, y dos técnicos municipales. Según Charlín, les informaron de que “sería un brindis ao sol presentar o documento de adaptación do proxecto da nova ao plan sen ter o definitivo xa que podería ter modificacións e o traballo feito polo Concello non tería ningún valor”. Y es que el PP le acusó de no remitir esto ni la memoria justificativa a Portos y por ello estaba bloqueado el asunto. Sin embargo, el edil insistió en que esto se debe hacer una aprobado el plan y le acusó de tener “unha gran falta de coñecemento do procedemento” y de hacer “locuaces declaracións”.