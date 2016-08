Los cambios en la RPT mejoran las condiciones del personal de Obras, el ARI y la Policía Local

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) planteada por el cuatripartito ofrece, en principio, buenas sensaciones a los trabajadores porque, entre otras cosas, recoge demandas “urgentes” del personal laboral, como la jornada completa para los técnicos del ARI o la segunda actividad para Policía Local y operarios. A partir de la semana próxima la evaluarán al detalle y darán una respuesta al gobierno local.

El documento fue presentado a los representantes de los empleados el pasado martes y supone una adaptación a cuestiones obligadas por ley, como la creación de la plaza de tesorero, así como a circunstancias sobrevenidas en los últimos tiempos y que deben contemplarse en el documento.

Según el delegado de personal de los laborales, Alejandro González, de Comisiones Obreras, el objetivo del gobierno local es realizar una modificación de mayor calado en un futuro próximo, pero en estos cambios aprecia “sintonía” respecto a la respuesta a algunas demandas “urgentes” como la jornada completa para los tres técnicos de la oficina del Área de Rehabilitación (ARI) –hasta el momento reducida–, así como la segunda actividad para los policías locales que, llegados a una edad, no pueden realizar determinadas labores, así como operarios de servicios y obras que, del mismo modo, llega un momento en que no deben ejecutar trabajos en altura, por poner un ejemplo.



matizaciones

Con todo, todavía no han estudiado al detalle los términos de estos cambios y lo harán en reuniones que iniciarán la semana próxima y tras las cuales remitirán oficialmente su postura al cuatripartito. De hecho, González quiso hacer una matización respecto a las palabras del gobierno cuando indicó que recogen la “meirande parte” de las demandas de la plantilla porque “no hubo consultas para conocer nuestras preocupaciones y reivindicaciones, solo conversaciones informales, pero no hay ningún documento anterior y por tanto no deberían decirlo así”, manifestó.

Desde el funcionariado las sensaciones también son positivas, aunque también les falta analizar minuciosamente todo el documento. “Inicialmente vai ben encamiñado”, declaró el delegado de Comisiones Manuel Duarte.

El agente espera que este documento “subsane” cuestiones de la RPT, que fue aprobada por el anterior gobierno del PP, sobre todo en cuanto a cuestiones económicas. Es decir que en cuanto a salarios y complementos se sigan “criterios obxectivos” y legales. Y es que el delegado forma parte de ese grupo de trabajadores que denunciaron la relación ante los tribunales al considerar que recogía “incrementos retributivos” mediante los cuales se “premiaba a allegados” de ese partido. No obstante, parece que no habrá cambios económicos de importancia porque, según el delegado, el gobierno indicó que la modificación no supondrá un aumento del presupuesto.

En cuanto a esa denuncia, Duarte indicó que volverán a pedir su paralización una vez que el actual ejecutivo ha decidido retomar las negociaciones para hacer cambios en la RPT. De hecho, la idea del gobierno es aprobarla antes de que finalice el presente ejercicio. n