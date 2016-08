La campaña de control de velocidad se salda con solo 26 denuncias en agosto

La campaña de control de velocidad realizada en agosto y que afectó a varias calles del casco urbano como Xoán XXIII, Teniente Domínguez, Estrada do Conde y la zona de entrada al casco urbano en Campos se saldó con 26 denuncias y con 10.353 coches inspeccionados.

El período de control de una semana de duración, entre el 22 y el 28 de agosto, concentró el mayor número de inspecciones entre el martes y el miércoles con 3.618 y 2.697 controles, respectivamente.

Sin embargo, pese al elevado número de controles tan solo 26 fueron denunciados por exceso de velocidad en la vía. La Policía Local destaca la notable bajada de infractores con respecto a campaña anteriores, pese a ser un mes de una gran afluencia de coches en el municipio. “Supón un dato alenatador para a seguridade do tráfico”, destacó ayer el alcalde José Cacabelos.

Cabe recordar que esta campaña se realiza año tras año en O Grove pro la adhesión a un convenio con la Dirección General de Tráfico que permite la cesión de un vehículo con radar durante una semana en los distintas zonas del municipio.

El objetivo no es ningún caso recaudatorio sino una forma de concienciar al conductor a que respete la velocidad de la vía. De hecho, el Concello avisó días antes de la colocación de un coche con radar en las distintas vías más céntricas del municipio para alertar a los conductores.

La bajada en el número de infractores es una buena noticia para la Policía Local ya que traducen estos datos como una mayor concienciación por parte de los conductores que a diario circulan por O Grove. Las vías tienen marcada una velocidad a 50 kilómetros por hora.