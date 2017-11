La carpa institucional de O Corgo aparece con sillas rotas, lonas rasgadas y basura

Esquerda Unida denunció ayer públicamente a través de un comunicado de prensa destrozos en el interior de la carpa instituciona, utilizada como auditorio temporal. Unos hechos que la agrupación local atribuye a la “permisividade” que el Concello ofrece a los vándalos para usar y destrozar el mobiliario público.

“Aos actos vandálicos sucedidos nos últimos meses en diferentes rúas locais agora súmanselle os estragos ocasionados na carpa auditorio instalada na praza do Corgo e que pon de manifesto que o Grove precisa dun servizo nocturno de Policía Local, situación que levamos reclamando os esquerdistas dende o comezo do mandato”, apuntan.

Butacas rotas, la lona del escenario rasgada, restos de comida y bebida en las instalciones son algunos de los hechos que denuncia Esqueda Unida. La agrupación local, que aporta fotos, denuncia cualquier tipo de acto vandálico contra el patrimonio público, pero advierte que el gobierno municipal tiene responsabilidad en lo sucedido, “pois a carpa é accesible ao non quedar totalmente pechada, ninguén controla o acceso e a falta de Policía Local pola noite permite que calquera poida facer un botellón, unha festa, ou simplemente abrigarse do frío dentro da carpa e con elo, que os que decidan ocasionar estragos o poidan facer con total impunidade, tal e como sucedeu estes días”. Por este motivo, Esquerda Unida solicita que el gobierno controle el acceso a “unha carpa que lle está ocasionando un gasto ao concello e aos veciños do Grove” y exigen que “dunha vez por todas poña a funcionar o servizo nocturno da Policía Local para evitar que actos como os sucedidos se volvan a repetir”.