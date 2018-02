La casa de cultura de Besomaño legaliza su tendido tras 15 años enganchado a la red pública

El tripartito de Ribadumia ha dado por concluida la legalización de la instalación eléctrica de la casa de cultura de Besomaño, después de descubrir que el edificio llevaba unos quince años conectado de forma irregular al alumbrado público.

El gobierno local acusó ayer directamente al anterior ejecutivo del PP de mantener durante década y media aquella “situación ilegal” y de no llevar tampoco a cabo “as xestións necesarias para pasar a inspección do OCA (Organismo de Control Autorizado) pertinente”, el mecanismo de evaluación de este tipo de instalaciones.

Indican desde el Concello que el actual gobierno conoció la situación irregular del tendido el año pasado, “coa denuncia dos veciños da parroquia”. El ejecutivo inició entonces un proyecto para corregirla, solicitando un presupuesto a la empresa eléctrica Gas Natural Fenosa, que estableció un montante de casi 24.000 euros. El importe se correspondía tanto con la instalación como con el alta del servicio contratado.

El Ayuntamiento hizo estudios por su cuenta y, finalmente, decidió hacerse cargo de los trabajos necesarios, para la canalización del tendido, “acadando unha importante redución do orzamento, que pasou a ser de 6.712,12 euros, apenas un 28 % do establecido inicialmente”.

El gobierno concluye reiterando la "irresponsable xestión" del ejecutivo anterior de Salomé Peña y anunciando que las obras ya están listas y el contrato con la compañía, en activo.