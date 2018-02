CCOO iniciará movilizaciones si el gobierno no aprueba el convenio en Pleno antes del 28 de febrero

Comisiones Obreras da un ultimatum al gobierno de Sanxenxo. Su portavoz, José Luis Pedrosa, se mostró ayer “preocupado” `por el retraso que acumula la aprobación del convenio colectivo y el acuerdo regulador del Concello de Sanxenxo. “Se o 28 de febrreiro non están aprobados iniciaremos movilizacións”, indicó.

Y es que señala que desde el pasado 15 de noviembre que se aprobaron ambos textos, el Concello “estivéronos dando largas” para la aprobación en Pleno, un requisitos imprescindible para poner en marcha ambos textos. ““Dinnos que o secretario non realiza o informe preceptivo, pero isto non é aceptable porque afecta a totalidade do plantel e debe ser unha prioridade”.

Pedrosa apunta que esta situación está afectando a cuestiones que se aprueban en el acuerdo y que no se están cumpliendo. “O obxectivo era regular uns dereitos iguais para toda a plantilla, pero non se está a cumplir co persoal de limpeza dos colexios e tamén nas vacacións porque non se está respetando que os traballadores teñen dereito a coller 15 días entre xullo e setembro”, advierte.

El portavoz de CCOO se muestra también preocupado por la “cesión que fixemos con Nauta Sanxenxo para que quedara fóra do convenio colectivo, peor co compromiso de que en 2019 entraría no convenio colectivo”.

Para Pedrosa se están “alongando os prazos” más allá de lo previsto, algo que también impide hacer efectivo el pago de las horas extras de los policías locales durante este verano. “O alcalde chegou a un acordo cos policías locais para que traballaran en periodos que lles tocaba descansar a cambio dunha remuneración das horas extras. Sen embargo, e pese a estar presupuestadas no 2017 segue sen ser abonadas aos policías”, advierte.

El portavoz de CCOO teme que finalmente “a valoración positiva que fixemos nun principio acabe creando de novo nunha situación de conflicto laboral”.