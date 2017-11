O Centro Rural Agrupado de Meis e o Valle-Inclán do Grove contarán cunha radio escolar

O Centro Rural Agrupado de Meis e o colexio Valle-Inclán do Grove contarán cun laboratorio de radio nas súas respectivas bibliotecas. Os dous centros son, segundo a Consellería de Educación, seleccionados xunto a outros seis máis da provincia de Pontevedra para unha iniciativa que premia unha actividade elevada nas bibliotecas escolares.

De feito a Consellería de Educación tivo en conta para a selección a valoración acadada pola memoria da biblioteca do pasado curso 2016/2017 e a localización xeográfica dos centros, dando prioridade aos que se atopan en concellos do ámbito rural.

O obxectivo deste programa é que o alumnado avance na adquisición das competencias informacionais e mediáticas, imprescindibles na sociedade actual. Así mesmo procúrase estimular o papel das bibliotecas escolares como “centros creativos de aprendizase”.

De feito, e así o sinalan dende a Xunta de Galicia, a posta en marcha de iniciativas de radio en centros educativos ten demostrado ser unha boa ferramenta para xerar dinámicas de comunicación, de apoio aos proxectos do centro e tamén dar visibilidade aos traballos realizados polos alumnos nas diferentes asignaturas que cursan.

A iniciativa promovida pola Consellería de Educación enmárcase no desafío número catro do Plan Lía, referido ás alfabetizacións múltiples, con medidas destinadas á mellora das capacidades lectoras do alumnado e no desafío número cinco da mesma estratexia, vencellado ás competencias en alfabetización dixital e tamén mediática.

Ese plan é o que inclúe, de feito, promover a evolución de todas as bibliotecas escolares cara a laboratorios creativos de aprendizaxe, na medida en que estas se configuran como espazos físicos e simbólicos de oportunidade para desenvolver proxectos colaborativos conectados ao tratamento do currículo, así como para dar resposta aos intereses culturais e formativos dos membros de toda a comunidade educativa. Refírose, polo tanto, tanto ao alumnado como ao profesorado.