El centro será zona 30 y el Concello baraja tres fincas para aparcamiento

El Concello está preparando un plan de reordenación del tráfico en el centro urbano para implantar la zona 30 y cambiar algunos sentidos con el objetivo de ejecutar su plan de peatonalizar el corazón comercial de la localidad. De hecho, también negociará el alquiler de parcelas particulares para la creación de aparcamientos y tiene en vista dos de la calle Entrehortas –tras Castelao, la primera a peatonalizar– y otra del Club Breogán, cerca de la Casa de Cultura Manuel Lueiro Rey.

Todas estas cuestiones fueron explicadas en una reunión entre el alcalde, José Antonio Cacabelos, y vecinos y comerciantes de Castelao, donde las obras empezarán tras el Marisco. El regidor aseguró que encontró más receptividad que hace años, aunque algunos afectados por la peatonalización condicionan su apoyo al mantenimiento de las plazas de aparcamiento.

Varias opciones

El medio centenar de plazas existente se eliminará, pero aún así “hoxe xa non hai onde aparcar porque o 90% están ocupadas durante todo o día”, expuso el regidor. Pero además, el Concello tiene en mente dar solución a la escasez de estacionamientos en el centro. De hecho, ha retomado negociaciones con algunos propietarios y tiene en vista dos parcelas en la parte de atrás, en Entrehortas. Una pertenece a la Iglesia y la otra a un particular y suman 4.000 metros cuadrados que darían unas 150 plazas, aunque “non ten un acceso moi bo”, expuso el regidor socialista. Otra de sus opciones es la finca de la sede del Club Breogán que “nos cedería 1.000 metros se lle abrimos un vial”.

Lo que tiene claro su Ejecutivo es que hay una necesidad de “dinamizar” y dar prioridad al peatón en el casco urbano. La calle Castelao “era o referente comercial e hoxe está morrendo”, añadió. Y no será la única, Luis Seoane es la siguiente en la lista y todo esto se acompañará de una reordenación de tráfico. El Ayuntamiento prepara un plan para implantar medidas de calmado como implantar la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora y otros cambios. De hecho, la calle de la sede de la Cofradía pasará a ser de doble sentido, restando unos metros a las aceras. En este caso sí dejarán el aparcamiento. l