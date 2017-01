Cerámica de lujo y una pulsera se suman a las 15.000 piezas halladas en Campo da Lanzada

El yacimiento de Campo da Lanzada no deja de sorprender a los arqueólogos. En los últimos días han encontrado piezas de cerámica de lujo y un brazalete que los expertos sitúan en el siglo primero d.C. y que se suman a los más de 15.000 elementos desenterrados desde que se iniciaron los trabajos, hace casi siete meses.

El equipo de la Diputación de Pontevedra explicó que en el caso de las piezas de cerámica, los objetos estarían ligados al sector del comercio de la época romana y que todas se hallaron en un conchero (en este caso un vertedero donde se acumulan restos de moluscos) y están consideradas como artículos de lujos para un uso distinto al cotidiano, “o equivalente no noso tempo coa ‘vaixela dos domingos”.



braga y la rioja

Este hallazgo tiene su importancia en que por primera vez se encontraron restos bracarenses, mientras que los otros son sigillatas y se suman a las más de 1.000 piezas encontradas de este estilo en Campo da Lanzada. Otra de las diferencias son los centros de producción porque las primeras proceden de Braga (Portugal) y las segundas de La Rioja, pero los expertos también hacen distinción por su originalidad porque las sigillatas “considéranse pezas más orixinais, mentres que as bracarenses serían imitacións destas tanto na súa forma como nos seus elementos decorativos”, explicaron los arqueólogos provinciales.

Respecto a la pulsera, las mismas fuentes señalaron que está en un estado de conservación “elevadamente bo” y se encontraba en una zona que aún está siendo excavada y vinculada a otros materiales, datados al igual que los anteriores en el siglo I d.C.. Con todo, “tal e como aconteceu cun dos puñais atopados con anterioridade, poderíase tratar dunha peza máis antiga pero descuberta nun contexto máis moderno, polo que esta data débese ter unicamente como referencia a falta da realización dos estudos que a confirmen”. Estaba en un depósito de carbón que podría ser un horno, según un estudio preliminar realizado por los expertos.



cambio de planes

Estos no son los únicos descubrimientos realizados en estos días en el yacimiento. Como explicó la presidenta provincial, Carmela Silva, hace unos días también se halló una nueva fíbula de bronce y un tanque de cristalización de una salina a más de 50 metros de la actual excavación y que podría ser de la época prerromana. Se detectó durante un sondaje del terreno, pero finalmente se realizó una prospección de un área de 30 metros para poder contemplarlo casi totalmente.

Desde el pasado julio, cuando la administración provincial inició los trabajos, se han descubierto más de 15.000 piezas en A Lanzada. Entre ellas destacan cerámicas, monedas de diferentes épocas, puñales y fíbulas, etc. Además se encontraron los cuerpos de cuatro hombres y mujeres adultos (tres esqueletos y el fragmento de un cráneo) y los de 13 neonatos de ambos sexos.