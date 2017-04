El CETS alerta de que el “descontrol nocturno” es el “cáncer” del turismo

El presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Francisco González, alertó ayer de que el “descontrol nocturno” es en estos momentos el “cáncer” de la marca Turismo Sanxenxo. Reconoce que el sector está “muy preocupado” por los incidentes que se registraron durante las noches de la pasada Semana Santa y urgen medidas a las administraciones competentes. “He transmitido mi preocupación tanto al alcalde, como a la subdelegada y al delegado del gobierno. Es necesario que se tomen medidas drásticas cuanto antes para evitar un incidente más grave de los que están ocurriendo”, explica. González apunta directamente a “grupos de jóvenes que pasados de copas y de alguna cosa más” enturbian la tranquilidad de los visitantes que vienen a Sanxenxo a descansar y en busca de tranquilidad. “Cada vez tenemos más visitantes que nos dicen que Sanxenxo ya no es lo que era. Y es que la movida nocturna era de calidad e incluso de glamour, algo que se está perdiendo y no debemos permitirlo”, dice.



El presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo señala que no son lógicas “las peleas e incluso pedradas a taxis como la que se registró hace unos días a un autopatrono de Sanxenxo”. González añade que Sanxenxo se está convirteiendo en “el paraje ideal” de las despedidas de soltero “sin límites de ningún tipo”.



“Botellódromo”

González también se muestra preocupado por los “botellódromos” registrados tanto en Sanxenxo como en Portonovo. "No estamos en contra de la movida nocturna de la que hemos vivido durante muchos años, pero sí de estos descontroles que enturbian y afectan a nuestra marca".



La clave para que el presidente del CETS pasa por un incremento de las medidas de seguridad y una mayor presencia policial en las calles. "Hay que pensar que durante esta Semana Santa se registraron en establecimientos reglados más de 25.000 personas a lo que hay que sumar las personas que se desplazan para disfrutar de la noche. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de valorar los medios y medidas de seguridad", apunta.



Y es que lamenta que pese a "lo ocurrido el pasado verano, la historia volvió a repetirse y a ocurrir exactamente lo mismo en Semana Santa. Nos preocupa lo que pase este verano". l