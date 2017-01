“Chan do Fento” asume el campo de golf para intentar reconducirlo

El presidente del club “Chan do Fento”, Miguel Ángel Garriga Villanueva, asumirá a partir del próximo lunes la gerencia del campo de golf de A Armenteira. La decisión responde a los acuerdos alcanzados en la asamblea que el pasado diciembre mantuvieron comuneros y patronato y donde quedó clara la necesidad de dar un giro a la gestión de la instalación, para tratar de revitalizarla. Joaquín López, el hasta ahora responsable del campo, seguirá ligado a la institución, en labores administrativas.

La decisión fue comunicada ayer por el presidente del patronato, el también alcalde de Meis, José Luis Pérez. Según un comunicado hecho público este jueves, los cambios obedecen a “una necesidad de profesionalizar la gestión de la instalación y hacerlo con criterios de pleno conocimiento de este deporte y sus potencialidades en un enclave turístico de primer orden como son las Rías Baixas”.



más socios

Además, desde el patronato se apunta a que el objetivo es incrementar el número de abonados, que actualmente ronda los 950 pero que está lejos de los 1.500 que llegó a haber en su día.

Desde la institución no niegan que el desencadenante de todo el proceso fueron las críticas surgidas desde la Comunidad de Montes de Silván, desde donde alertaban de la “gestión financiera del campo, los recortes salariales a los trabajadores (todos ellos miembros de la comunidad) y la rebaja temporal del canon anual que se satisface por la cesión de los terrenos”, añaden desde el propio patronato.

Los valores de la deuda que entonces se pusieron sobre la mesa apuntaban a unos 150.000 euros aún pendientes.

La instalación deportiva se abrió hace ahora 16 años. Justamente, el club “Chan do Fento” fue el colectivo promotor del proyecto ya a finales de los años 90 y uno de los fundadores del campo.

Su construcción requirió de la cesión de 64 hectáreas de la Comunidad de Montes de Silván, abriendo así la posibilidad de crear un campo de juego con un recorrido de 18 hoyos, par 72.