Charlín acusa al PP de olvidarse de los placeros durante seis años

La nueva ordenanza de la plaza de abastos terminó aprobándose por unanimidad, pero eso no evitó la bronca política. El PP caldeaba el debate acusando al gobierno de no convocarlos a la reunión con el sector, lo que indignó ayer al portavoz del ejecutivo, Xurxo Charlín. “O PP si foi convocado á mesa local de comercio”, donde se debatió esta propuesta de reglamento y a pesar de que el anterior gobierno, ataca, no incluía a la oposición en este órgano.

Dice el edil, además, que si el PP no estuvo en las reuniones con el sector, fue por que “non o pediu, do contrario, estaría”. Así lo subrayó al valorar que “nós non queremos facer política cos postos de traballo da xente”, en alusión a los vendedores de la plaza, de ahí que “tentamos en todo momento que houbera consenso”.

Eso sí, ante las críticas vertidas por los populares, quiso defenderse ayer. “O PP fala de que tiñan un acordo firmado cos placeiros... Iso non vale de nada, o que vale é o regulamento. Eles tiveron seis anos e nese tempo non fixeron nada polo sector. Este goberno, nun ano, aprobou o novo texto”.

A respecto de las transmisiones de puestos en el mercado, reta a consultar la postura del PP durante la reunión de la mesa local, recogida en la correspondiente acta, que ayer el Concello hizo pública en su portal de la transparencia, indicando que los populares cuestionaron los puntos sobre la transmisión de los puestos, absteniéndose además en la votación de la mesa.

También se defiende Charlín de las acusaciones que los conservadores hacían al texto, entendiendo que este podía dar pie a la entrada de multinacionales, copando puestos en el edificio de abastos. “Quen quería que se instalase un supermercado na praza? E nos criticou cando variamos o proxecto para que ninguna destas multinacionais lle fixera competencia ás tendas de ultramarinos que existen no mercado? O PP”, exponía ayer el portavoz del cuatripartito.