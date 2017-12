Charlín defiende su gestión económica ante la propuesta del PP para cesarlo

Por primera vez desde que estalló la crisis de gobierno en el cuatripartito de Cambados, el concejal de Economía y portavoz, Xurxo Charlín, salió al paso de declaraciones manifestadas sobre el particular en los últimos días. Lo hizo, no obstante, evitando entrar en el debate sobre su continuidad o atribuciones y con el único afán de defender su gestión económica, afeada por el PP como argumento para forzar el Pleno extraordinario en el que quieren pedir a la alcaldesa que lo cese.

Para Charlín, estos argumentos de los conservadores son solo pretextos con el único afán de “alimentar a polémica” y “provocar”, presentados de un modo “tan burdo, tan torpe e pésimo” con esa petición de cese que “se desacredita a si mesmo”.



La herencia

“Sempre vai falar o máis indicado”. Con el dicho, el edil de Somos no solo defiende su gestión de las cuentas públicas, sino que carga contra la herencia económica del PP. “Luis Aragunde caracterizouse como alcalde por ter o Concello máis endebedado que nunca, por ter máis facturas pendentes de abono no caixóns e por reclamacións xudiciais de pago de débedas non recoñecidas”.

Recordó que el gobierno a cuatro, nada más llegar al Concello, se encontró una deuda total de más de 3,7 millones, facturas pendientes reconocidas por valor de 1,3, obras en el polígono sin pagar, reclamaciones de propietarios de fincas por urbanizaciones sin retribución a cambio, deudas en el alquiler de las naves municipales en Sete Pías e irregularidades de cobro por el uso de algunas oficinas a concesionarias.

Ahora, dice de Aragunde, “o goberno que el critica reduciu a débeda viva á metade no que vai de mandato, pagou tódalas débedas que deixou o anterior goberno e todo iso, ademáis, aplicando bonificacións fiscais das que se benefician máis de 2.000 veciños, baixando os impostos e taxas”. Por ello, se pregunta “que lección exactamente temos que aprender da xestión do PP en Cambados?”.

Tampoco la petición de mayor transparencia y entrega de documentación económica que demanda el PP ha caído bien al concejal, porque afirma que toda esa información demandada ya está a disposición no solo de la oposición, sino de cualquier vecino a través del portal web de transparencia.

Sin argumentos

Charlín cree, por tanto, que el PP se queda sin argumentos para sostener esa petición de cese contra él. “Que recrimina exactamente o PP? Por que pide a dimisión deste concelleiro? Por que se queira ter un control orzamentario? Por que se publiquen os datos ou por que se tomen medidas?”, cuestiona sobre los mecanismos de puesta en marcha por el ejecutivo para mejorar los datos, como el aumento de las partidas de gastos generales o los reconocimientos extrajudiciales de crédito. “Igual a oposición prefería o seu sistema, isto é, mirar para outro lado, deixar facer e logo agochar as facturas”, concluye.